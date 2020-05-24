Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

Sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları Edirnekapı Şehitliği'nde bayramın ilk günü kabir ziyaretinde bulundu.
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Anadolu Ajansı 24.05.2020 - 11:30
Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliğine geldi.
Kabir ziyaretinde bulunan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1994'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı İbrahim Çay’ın babası Şaban Çay, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet büyüklerine teşekkür etti.
Tunceli'de 1995'te şehit olan Topçu Çavuş Yalçın Tursun'un babası Ömer Tursun ise kabir ziyaretinde bulunabildikleri için hem sevinçli hem de buruk olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehit ailelerine karanfil dağıtıp, yiyecek ve içecek ikramında bulundu.
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