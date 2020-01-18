Edirne'nin "kışlık misafirleri" sulak alanları renklendiriyor

Hem Edirnelileri hem de sömestir nedeniyle kente gelecekleri pembe tüylü sevimli flamingoları yakından izlemek için Enez'e davet eden Yeltekin, şunları kaydetti:

"Gala Gölü Milli Parkı bu güzel renklere sahip canlıları özel bir alanda vatandaşlarımıza izleme şansı doğuruyor. Vatandaşlarımız kış ayı içerisinde herhangi bir dönemde buraya gerçekleştirecekleri ziyarette flamingoları bizzat gözlemleme hem de fotoğraflama şansına sahipler.

Sadece flamingolar yok alanda çok sayıda kışlayan kuğular da var. Öyle sayılara ulaşıyorlar ki flamingolarla beraber kuğular havalandıklarında neredeyse gökyüzünü kaplayacak şeklide görsel şölen sunuyorlar."