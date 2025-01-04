Edirne'nin nehirlerinden sevindiren haber: Debisi 3 kat attı

"ÖNEMLİ OLAN SUYUN TUTULUP, KULLANILABİLMESİ"

Yağışların dengesiz dağılımının, hızlı buharlaşmaya ve beraberinde ciddi oranda kuraklığa neden olduğunu kaydeden Ilgın, şöyle devam etti:

"Yağmurun normal koşullarda yağması, taşkın boyutuna varmayacak şekilde yağması, her zaman için olumlu bir şeydir. Hani bizim günlük dilimizde de kullanırız. Yağmur demek, bereket demektir. Yağmurun yağması, çiftçiyi her zaman motive eder. Çiftçi yaz-kış yağmur yağdığını gördüğünde bir motive olur, veriminin artacağını düşünür, işine daha iyi sarılır.



Tabii ki yağmurların yağmasını olumlu karşılıyoruz. Önemli olan bu yağmurun, özellikle kış döneminde yağan yağmurun su miktarının tutulması ve bunun yaz döneminde kullanılması.



Şimdi maalesef ki kuraklık ve küresel iklim krizi nedeniyle mart ayından itibaren tekrar bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağımızı uzmanlar zaten ifade ediyorlar. Buna yönelik önlemleri ne kadar çok alırsak, yaz döneminde o kadar çok rahat ederiz ve yağmurun faydasını çiftçi o dönemde görür."