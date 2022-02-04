Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi: 1 kişi tutuklandı

Açıklamada, "Adalet Heykeli'nin yakılması olayının şüphelisi emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtları incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili adli işlemler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.