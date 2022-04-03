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Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

Edirne’ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından giriş yapan 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist, esnafın yüzünü güldürdü. Nüfusundan fazla turist ağırlayan Edirne'de, bu hafta sonu da turistlerin alışveriş izdihamı vardı. Bununla birlikte, en çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne'de ikinciliğe yükseldi.

Haberler - İHA 03.04.2022 - 14:13

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 1

'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da Edirne'ye alışverişe gelen turistler, otellerde konaklamayı tercih ediyor.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 2

Cuma günleri sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen binlerce turist, geceleri otellerde konaklayarak gündüzleri de alışveriş yaparak pazar akşam saatlerine kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 3

Merkez nüfusu 153 bin olan Edirne'de, hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinin alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne, adeta bir turizm cenneti haline geldi.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 4

TÜRKİYE'YE EN ÇOK TURİSTİN GELDİĞİ İKİNCİ İL

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, 'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne'de ikinci sırada yerini aldı.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 5

Edinilen bilgiler doğrultusunda, Edirne’ye yılın ilk 3 ayında sınır kapılarından 500 binden fazla Bulgar ve Yunan turist giriş yaptı.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 6

Çoğunluğu Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşlarından oluşan Balkan ülkelerinden gelen binlerce turist, bu hafta da Edirne'ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan turistler, çılgınca alışveriş yaptı. Geceyi otellerde geçiren turistler, Cumartesi ve Pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü. Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan turistler, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 7

EDİRNE ESNAFININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Edirne esnafı, alışveriş turizminin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Her yer çok kalabalık, adım atacak yer yok. Edirne esnafı ve Edirne ekonomisi için çok güzel. Hem Bulgarca hem Yunanca bilen personellerin sayısı da artıyor. Menüler de Türkçe, Bulgarca ve Yunanca hazırlanıyor" dedi.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 8

Bir diğer esnaf Ömür Biçer de, müşterilerinin yüzde 95'inin Bulgaristan vatandaşlarından oluştuğunu ifade etti. Kuruyemiş satan Biçer, Bulgaristan vatandaşlarının kilolarca alışveriş yaptığına değindi.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 9

Pazar esnafı Bünyamin Coşkun da, Edirne pazarlarına yabancı turistlerin ilgisinin gün geçtikçe arttığını, Ramazan Bayramından sonra Edirne'de turist akını yaşanacağını söyledi.

Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 10
Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 11
Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi - 12

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