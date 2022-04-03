Edirne'ye alışveriş için 3 ayda 500 binden fazla Bulgar turist geldi

EDİRNE ESNAFININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Edirne esnafı, alışveriş turizminin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, "Her yer çok kalabalık, adım atacak yer yok. Edirne esnafı ve Edirne ekonomisi için çok güzel. Hem Bulgarca hem Yunanca bilen personellerin sayısı da artıyor. Menüler de Türkçe, Bulgarca ve Yunanca hazırlanıyor" dedi.