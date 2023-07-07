Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar)
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 662’ncisi gerçekleştirilecek. Final müsabakasının Pazar günü yapılacağı organizasyon öncesinde Edirne’ye akın yaşandı. Organizasyonu yerinde takip etmek isteyenler nedeniyle kentteki otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Rezervasyonsuz kente gelenler, parklara kurdukları çadırlarda sabahladı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlıyor.
9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyenler Edirne’ye akın etti.