Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar)

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlıyor.



9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyenler Edirne’ye akın etti.