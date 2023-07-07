Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar)

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yıl 662’ncisi gerçekleştirilecek. Final müsabakasının Pazar günü yapılacağı organizasyon öncesinde Edirne’ye akın yaşandı. Organizasyonu yerinde takip etmek isteyenler nedeniyle kentteki otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Rezervasyonsuz kente gelenler, parklara kurdukları çadırlarda sabahladı.

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 1

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlıyor.

9 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyenler Edirne’ye akın etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 2

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu.

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 3

Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı.

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 4

Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü.

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 5

Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi.

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 6

Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 7

Bu yıl minik 1 boyda 128, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 139, teşvik 2 boyda 150, tozkoparan boyda 172, ayak boyunda 192, deste küçük boyda 195, deste orta boyda 169, deste büyük boyda 155, küçük orta küçük boyda 319, küçük orta büyük boyda 106, büyük orta boyda 119, başaltında 93, baş boyunda ise 53 pehlivan mücadele edecek.

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 8

53 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.

Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 9
Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 10
Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 11
Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 12
Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 13
Edirne’ye “Kırkpınar” akını (Otellerde yer kalmayınca çadırlarda sabahladılar) - 14
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