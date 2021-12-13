Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 13.12.2021 - 05:07

Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 1

Aşırı yağış yüzünden 'nin Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerindeki çok sayıda evi su bastı.

Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 2

Haber verilmesi üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suların yükselmesi nedeniyle evlerinde ve araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 3

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 4

Şu an için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışın sürdüğünü ifade eden Göktaş, "Tüm köylerimizle iletişim halindeyiz. Kapalı köy yolu yok. Su yükselmesiyle ilgili ihbarlar geliyor. Bazı köylerimizde yağış devam ediyor. Su yükselmesine binaen arkadaşlarımız ve AFAD ekipleri müdahale ediyor" dedi.

Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 5

Vakıf köyünde ani su yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Göktaş, bu kişilerin pansiyona yerleştirildiğini söyledi.

Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 6

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de belediye ve kaymakamlık ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 7

Yağışın devam ettiği bölgede ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 8
Edirne'yi sağanak vurdu: Mahsur kalanları ekipler kurtardı - 9

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