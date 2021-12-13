Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor

Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı. Sele kapılarak kaybolan kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 13.12.2021 - 05:07 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 08:12

Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 1

Aşırı yağış yüzünden 'nin Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerindeki çok sayıda evi su bastı.

Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 2

Haber verilmesi üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suların yükselmesi nedeniyle evlerinde ve araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 3

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

Şu an için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışın sürdüğünü ifade eden Göktaş, "Tüm köylerimizle iletişim halindeyiz. Kapalı köy yolu yok. Su yükselmesiyle ilgili ihbarlar geliyor. Bazı köylerimizde yağış devam ediyor. Su yükselmesine binaen arkadaşlarımız ve AFAD ekipleri müdahale ediyor" dedi.

Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 4

Vakıf köyünde ani su yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Göktaş, bu kişilerin pansiyona yerleştirildiğini söyledi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de belediye ve kaymakamlık ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 5

SEL SULARINA KAPILAN KİŞİ ARANIYOR

Sultaniçe köyünde sele kapılarak kaybolan Murat Güneş (75) için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Güneş'in en son görüldüğü noktada arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güneş'in yakınları da çalışmaları takip ediyor.

Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 6

Öte yandan mahsur kalan 11 kişi ekiplerce kurtarıldı. Evde mahsur kalan aile, bulunduğu yerden iş makinesiyle alınarak Sultaniçe Muhtarlığı'na getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 7
Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 8
Edirne'yi sağanak vurdu: Sel sularına kapılan kişi aranıyor - 9

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