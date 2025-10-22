Üç kutu mermiden birini kullanmış: İşte Edremit canisi Mustafa Emlik'in suç dosyası

Edremit'te üç kişiyi öldürüp, yedi kişiyi yaralayan cezaevi firarisinin suç dosyası ortaya çıktı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'in 29 Haziran'dan bu yana firari olarak arandığı belirlendi. Emlik'in saldırı gecesi yanına üç kutu mermi aldığı tespit edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in üç kişiyi öldürüp, yedi kişiyi de yaralaması olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Olay 18 Ekim gecesi yaşandı.

İLK OLCAY ÖZDEMİR'İ ÖLDÜRDÜ

Bir inşaat firmasında gayriresmi olarak çalışan Mustafa Emlik'in burada bir kadına aşık olduğu, olay günü ise İkizçay Mahallesi'nde Olcay Özdemir'i henüz bilinmeyen nedenle evinde beş el ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDİP ARABASINI ÇALDI

Evden çıkıp uzman çavuş Kemal Ekri'nin 46 AHZ 090 plakalı otomobilini durdurup tabancayla Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbeden Mustafa Emlik'in, kadının ağabeyi D.C'yi de yaralaması sonrası A.C. isimli kadının eski erkek arkadaşı R.Ö'yü de iş yerinde yaraladığı anlaşıldı.

ADRES SORDUĞU KİŞİYİ VURDU

Emlik'in araçla kaçarken tartıştığı V.Ö.'yü boğazından, adres sorduğu R.K.'yi ise bacağından yaraladığı tespit edildi.

YOL VERMEDİĞİ İÇİN BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı yol vermediği için tabancayla öldüren Emlik'in yanındaki M.N.'yi yaraladığı, daha sonra Ülkü Yolu'ndan Hamidiye Mahallesi'ne ilerlerken polis ekibiyle girdiği silahlı çatışmada polis memuru İ.G.'yi vurduğu, ana yola çıkıp Balıkesir istikametine ilerlerken polis memuru Ü.I.'yı da yaraladığı öğrenildi.

İDDİA: ÖZDEMİR'İN EVİNDE KALIYORDU

Olaya ilişkin soruşturma sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Emlik'in öldürdüğü Olcay Özdemir'i tanıdığı ve bir süredir yanında kaldığı ileri sürüldü.

İŞTE EDREMİT CANİSİNİN SUÇ DOSYASI

Emlik'in 2013 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde çalıştığı oto yıkamacıda kendisini işten çıkaran patronunu alacak meselesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı belirlendi.

Emlik bu olay nedeniyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sonrasında ise şu süreç yaşandı:

- 2018'de tutuklu bulunduğu Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden firar etti.

- Eylül 2019'da yakalanıp cezaevine konuldu.

- Tüm işlediği suçlardan 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayan Emlik, açık cezaevine geçme hakkı kazandı.

- Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden 26 Haziran'da salıverildi.

- Yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gereken Emlik, bunu yapmayıp ortadan kayboldu.

İKİ KEZ FİRARİ DURUMA DÜŞTÜ

Burhaniye Başsavcılığı, böylelikle ikinci kez firari duruma düşen Emlik hakkında 29 Haziran'da arama kararı çıkardı.

YANINA ÜÇ KUTU MERMİ ALMIŞ

Firari Emlik'in çatışmada öldürülmesinin ardından aracında yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu. Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun bir kutusunu kullandığı tespit edildi.

