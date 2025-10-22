Üç kutu mermiden birini kullanmış: İşte Edremit canisi Mustafa Emlik'in suç dosyası
Edremit'te üç kişiyi öldürüp, yedi kişiyi yaralayan cezaevi firarisinin suç dosyası ortaya çıktı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'in 29 Haziran'dan bu yana firari olarak arandığı belirlendi. Emlik'in saldırı gecesi yanına üç kutu mermi aldığı tespit edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in üç kişiyi öldürüp, yedi kişiyi de yaralaması olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Olay 18 Ekim gecesi yaşandı.