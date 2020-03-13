Edremit Körfezi'ndeki imar, zeytin ağaçlarından sonra kuş popülasyonunu da azalttı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu'nca yapılan kış ortası su kuşu sayımında (KOSKS), önceki yıla göre su kuşu çeşitliliğinde yüzde 20 oranında azalma tespit edildi.

DHA 13.03.2020 - 12:51

Edremit Körfezi’nde, imar için zeytin ağaçlarının kesilmesi ve sulak alanların kurutulması bölgedeki su kuşları popülasyonunda azalmaya yol açtı.
Araştırmacılar, Körfez bölgesi için uyarı niteliğinde olan KOSKS verileri ışığında, "İnşaat, turizm ve avcı baskısı artıyor, su kuşları tür ve popülasyon olarak azalıyor” uyarısında bulundu.
Her yılın ocak-şubat aylarında, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri zaman gerçekleştirilen KOSKS, Ayvalık Kuş ve Doğa Gözlem Topluluğu'nca Körfez bölgesinde yapıldı.
İki gün süren çalışmada, önceki yıla göre su kuşu çeşitliliğinde yüzde 20 oranında azalma tespit edildi.

KOSKS çalışmaları sonucunda bilgi veren doğa gözlemci ve fotoğrafçısı topluluk üyesi Kadri Kaya, ''Körfez bölgesinde 36’sı su kuşu olmak üzere toplam 72 tür kuş gözlendi. Ayvalık'ta 19 noktada 66 türde toplam 14 bin 700 kuş sayımı yapıldı. Farklı su kuşları Ayvalık ve Körfez'de konaklıyor. Su kuşu sayımlarını her yıl aynı noktalarda yapıyoruz. Önceki senelerden farklı bir durum söz konusu değil. Azalma devam ediyor. Bu kuşların bulundukları bölgeden uzaklaşmaya başladığını, tür ve sayılarının azaldığını tespit ettik. İnsan, inşaat ve avcı baskısının da söz konusu bölgede arttığını gördük” dedi.

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