Edremit Körfezi'ndeki imar, zeytin ağaçlarından sonra kuş popülasyonunu da azalttı

KOSKS çalışmaları sonucunda bilgi veren doğa gözlemci ve fotoğrafçısı topluluk üyesi Kadri Kaya, ''Körfez bölgesinde 36’sı su kuşu olmak üzere toplam 72 tür kuş gözlendi. Ayvalık'ta 19 noktada 66 türde toplam 14 bin 700 kuş sayımı yapıldı. Farklı su kuşları Ayvalık ve Körfez'de konaklıyor. Su kuşu sayımlarını her yıl aynı noktalarda yapıyoruz. Önceki senelerden farklı bir durum söz konusu değil. Azalma devam ediyor. Bu kuşların bulundukları bölgeden uzaklaşmaya başladığını, tür ve sayılarının azaldığını tespit ettik. İnsan, inşaat ve avcı baskısının da söz konusu bölgede arttığını gördük” dedi.