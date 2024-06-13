Edremit sahilleri sintine kirliliğinden boş kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güre Sahilleri'nde denizin üzeri sabah saatlerinden itibaren yağlı ve mazot kokulu bir sıva ile kaplandı. Bir deniz aracının sintinesini boşaltması nedeniyle oluştuğu iddia edilen çevre kirliliği nedeniyle çevre sakinleri denize giremedi.

Edremit sahilleri sintine kirliliğinden boş kaldı - 1

Sabah saatlerinden itibaren bölgede hissedilmeye başlayan yağlı ve mazot kokulu sıvı Edremit Körfezi Güre Sahillerinde etkili olmaya başladı.

Yoğun bir mazot kokusu eşliğinde yayılan çevre kirliğine vatandaşlar tepki gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edremit sahilleri sintine kirliliğinden boş kaldı - 2

Kirlenen deniz yüzünden yazlıkçılar denize giremedi. Deniz kirliliğini sahilden yüzlerce metre açığa kadar devam ettiği görüldü.

Edremit sahilleri sintine kirliliğinden boş kaldı - 3

Çevre sakinlerin denizi bayram öncesi kirleten kişi veya kişilerin bulunmasını ve denizin kısa sürede temizlenmesini istediler.

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