Edremit sahilleri sintine kirliliğinden boş kaldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güre Sahilleri'nde denizin üzeri sabah saatlerinden itibaren yağlı ve mazot kokulu bir sıva ile kaplandı. Bir deniz aracının sintinesini boşaltması nedeniyle oluştuğu iddia edilen çevre kirliliği nedeniyle çevre sakinleri denize giremedi.
Sabah saatlerinden itibaren bölgede hissedilmeye başlayan yağlı ve mazot kokulu sıvı Edremit Körfezi Güre Sahillerinde etkili olmaya başladı.
Yoğun bir mazot kokusu eşliğinde yayılan çevre kirliğine vatandaşlar tepki gösterdi.