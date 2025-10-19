Edremit'te dehşet gecesi: İki kişiyi öldürdü, yedi kişiyi yaraladı... Saldırganın kimliği ortaya çıktı

SEBEPSİZCE MARKETE GİDİP İŞLETMECİYİ VURMUŞ

Öte yandan saldırgan Mustafa Emlik'in yaraladığı Ramazan Özbek'in (29) Güre’de market işletmecisi olduğu kaydedildi. Saldırganın, Özbek’in iş yerine girip sebepsizce vurduğu bildirildi.

Saldırganın bu sırada alışveriş için markete geçen küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldığı, ancak korkup kaçınca kurtulduğu belirtildi. Saldırganın marketten herhangi bir şey almadığı da ifade edildi.