Edremit'te dehşet gecesi: İki kişiyi öldürdü, yedi kişiyi yaraladı... Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Edremit'te dün gece dehşet anları yaşanmasına neden olan saldırgan bir cezaevi firarisi çıktı. Uzman çavuş Kemal Ekri'yi şehit edip, bir kişiyi öldürdükten sonra yedi kişiyi de yaralayan saldırganın Mustafa Emlik adında bir cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Edremit'te dün gece iki kişiyi öldürüp, yedi kişiyi de yaralayan saldırgan cezaevi firarisi çıktı.

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı.

ADRES SORMA BAHANESİYLE KADINI VURDUĞU AN KAMERADA

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şehit Uzman Çavuş Kemal Ekri

Ekipler, 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla şehit ettiğini, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti.

Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı.

7 YIL SURİYE GÖREV YAPTI

Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin (29) Suriye'de 7 yıl görev yaptığı ve terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlara katıldığı belirtildi. Ekri'nin, 30 Eylül'de birliği ile birlikte görevli olduğu Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na döndüğü ifade edildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Uzman Çavuş Kemal Ekri için Edremit'teki askeri birlikte tören düzenlendi. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Ekri'nin ailesi ve yakınları katıldı. Törende Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öz geçmişi okunarak, dualar edildi. Askeri manga tarafından omuzlara alınarak taşınan Ekri'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

KIRMIZI IŞIKTA DURAN ARACA ATEŞ AÇTI

Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti.

Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.

Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki Göktuğ Çalık'ı ateş edip, öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı.

Göktuğ Çalık'ın ise avukatlık yaptığı bildirildi.

Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

SEBEPSİZCE MARKETE GİDİP İŞLETMECİYİ VURMUŞ

Öte yandan saldırgan Mustafa Emlik'in yaraladığı Ramazan Özbek'in (29) Güre’de market işletmecisi olduğu kaydedildi. Saldırganın, Özbek’in iş yerine girip sebepsizce vurduğu bildirildi.

Saldırganın bu sırada alışveriş için markete geçen küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldığı, ancak korkup kaçınca kurtulduğu belirtildi. Saldırganın marketten herhangi bir şey almadığı da ifade edildi.

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

Polis ekipleri, şüpheliyi sıcak takibe aldı.

Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı.

Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü.

İkisi polis toplam yedi yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRGAN CEZAEVİ FİRARİSİ

Saldırgan Mustafa Emlik'in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.

