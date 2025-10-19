Edremit'te dehşet gecesi: İki kişiyi öldürdü, yedi kişiyi yaraladı... Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Edremit'te dün gece dehşet anları yaşanmasına neden olan saldırgan bir cezaevi firarisi çıktı. Uzman çavuş Kemal Ekri'yi şehit edip, bir kişiyi öldürdükten sonra yedi kişiyi de yaralayan saldırganın Mustafa Emlik adında bir cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Olay dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı.