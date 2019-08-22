Edremit'te sazlık bölgede yangın
İHA, Anadolu Ajansı
Balıkesir’in Edremit ilçesindeki sazlık bölgede yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık bir alanında öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Alevler nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale etti.
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Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.
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Bu arada, rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar da denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi.
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Kara yolunda trafik alevler yüzünden durma noktasına gelirken, araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu.
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Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün telef olduğu belirtildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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