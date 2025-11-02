Efe Leo ilik bekliyor

Manisa'da lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Efe Leo Çıraklar, ilik nakli bekliyor. Efe Leo'nun ailesi, çocuklarına uygun donör bulabilmek ve onun gibi olan çocuklara umut olmak için adına bir kampanya başlattı.

Manisa Barosu'nda çalışan Gizem Çıraklar ile müzisyen Efe Çıraklar'ın tek çocukları Efe Leo, vücudundaki morarmalar ve baş ağrısı nedeniyle geçen ay Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan tetkiklerde beyaz kan hücrelerinin yüksek çıkması üzerine 6 Ekim'de Efe Leo'ya T hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) tanısı konuldu.

Ardından Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye alınan Efe Leo'ya kemoterapi tedavisi verilerek, ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.

Annesiyle birlikte yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Efe Leo, babasıyla haftada bir gün 15 dakika görüşebiliyor.

Aile, çocuklarına uygun donör bulabilmek ve onun gibi olan çocuklara umut olmak için adına sosyal medya hesabı oluşturdu.

Efe Leo'nun kemik iliği bağışı çağrısında bulunduğu videolar ile hastanede yemek yiyip, oyunlar oynarken çekilen videolarının yayınlandığı sosyal medya hesabı, kısa sürede 10 bin takipçi sayısına ulaştı.

Efe Leo'nun "Kan vererek kahramanlarım olursunuz." videosu çok sayıda görüntülenme alırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Galatasaray Spor Kulübü oyuncuları Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Günay Güvenç ile Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve eski milli futbolcular Ümit Karan ve Semih Şentürk ile Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil de sosyal medya paylaşımlarıyla Efe Leo'nun kemik iliği bağışı kampanyasına destek oldu.

Oğulları Efe Leo ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Çıraklar, şunları söyledi:

"- 18-35 yaş aralığında olan sağlıklı her birey, direkt kan merkezlerine giderek ilik nakli için donör olmak istediğini söylediği takdirde sadece 3 tüp kan vererek tanı almış tüm çocuklara umut olabiliyorlar.

- O yüzden herkese çağrıda bulunmak istiyoruz. Sadece Efe Leo değil, ilik nakli bekleyen tüm arkadaşları için, 3 tüp kan vererek bir hayat kurtarabilirsiniz.

- Efe Leo'nun genetik ikizini arıyoruz aslında biz. Leo çok güçlü bir çocuk. Arkadaşlarını çok özledi, buradan çıkınca okuluna gitmek istediğini, balık tutmak istediğini ve maça gitmek istediğini söylüyor."

Tedavi gördüğü hastanede annesi ve orada tedavi gören arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını anlatan Efe Leo ise "Birazcık daha kendimi iyi hissettiğim için serumumu artık çıkardılar. Yemek yemeyi çok seviyorum, arkadaşlarım sağlıklı beslensinler diye de video çekiyorum." dedi.

