Efe Leo ilik bekliyor
Manisa'da lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Efe Leo Çıraklar, ilik nakli bekliyor. Efe Leo'nun ailesi, çocuklarına uygun donör bulabilmek ve onun gibi olan çocuklara umut olmak için adına bir kampanya başlattı.
Manisa Barosu'nda çalışan Gizem Çıraklar ile müzisyen Efe Çıraklar'ın tek çocukları Efe Leo, vücudundaki morarmalar ve baş ağrısı nedeniyle geçen ay Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan tetkiklerde beyaz kan hücrelerinin yüksek çıkması üzerine 6 Ekim'de Efe Leo'ya T hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) tanısı konuldu.