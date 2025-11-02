Efe Leo ilik bekliyor

"EFE LEO'NUN GENETİK İKİZİNİ ARIYORUZ"

Oğulları Efe Leo ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Çıraklar, şunları söyledi:

"- 18-35 yaş aralığında olan sağlıklı her birey, direkt kan merkezlerine giderek ilik nakli için donör olmak istediğini söylediği takdirde sadece 3 tüp kan vererek tanı almış tüm çocuklara umut olabiliyorlar.

- O yüzden herkese çağrıda bulunmak istiyoruz. Sadece Efe Leo değil, ilik nakli bekleyen tüm arkadaşları için, 3 tüp kan vererek bir hayat kurtarabilirsiniz.

- Efe Leo'nun genetik ikizini arıyoruz aslında biz. Leo çok güçlü bir çocuk. Arkadaşlarını çok özledi, buradan çıkınca okuluna gitmek istediğini, balık tutmak istediğini ve maça gitmek istediğini söylüyor."