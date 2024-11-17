Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü
Tokat'ta otomobiliyle karşı şeride geçip 15 yaşındaki Efehan Kılıç’ın motosikletine çarparak ölümüne neden olan ve 2,77 promil alkollü çıkan Ömer Faruk Çetin (23), 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Çetin'in tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıkmasını, Efehan'ın ailesi ve çok sayıda kişi düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.
Olay, 23 Temmuz’da, Erbaa ilçesi Erek Caddesi’nde meydana geldi. Şehir merkezinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne giden Ömer Faruk Çetin yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritte ilerleyen 60 AEJ 302 plakalı Efehan Kılıç yönetimindeki motosiklete çarptı.