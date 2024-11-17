Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü

Kılıç’ın annesi Özlem Kılıç, “Efehan ölmedi, kalbimizde. Sizlerin de öyle olduğunu biliyorum. Adalet istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bir canın bedeli 2 ay olmamalı. Dediğimiz gibi adalet sadece duvarda asılı kalmamalı. 2 ay yatıp dışarda gezmemeli. Biz o katili dışarıda asla istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hiçbir anne ve babanın buna yüreği dayanamaz. Benim gibi birçok insan var sesimi duyuyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Erbaa’da elini kolunu sallayarak kafelerde dolaşmasını asla ve asla istemiyorum. Bir anne olarak burada bütün yetkililere sesleniyorum. Onun cezasını çekmesini istiyorum" dedi.