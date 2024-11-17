Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü

Tokat'ta otomobiliyle karşı şeride geçip 15 yaşındaki Efehan Kılıç’ın motosikletine çarparak ölümüne neden olan ve 2,77 promil alkollü çıkan Ömer Faruk Çetin (23), 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Çetin'in tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıkmasını, Efehan'ın ailesi ve çok sayıda kişi düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 1

Olay, 23 Temmuz’da, Erbaa ilçesi Erek Caddesi’nde meydana geldi. Şehir merkezinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönüne giden Ömer Faruk Çetin yönetimindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeritte ilerleyen 60 AEJ 302 plakalı Efehan Kılıç yönetimindeki motosiklete çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 2

Kazada Kılıç hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü ise yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan testte 2,77 promil alkollü çıkan yaralı otomobil sürücüsü Ömer Faruk Çetin, hastanedeki tedavisinin ardından 13 Ağustos'ta tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 3

Ömer Faruk Çelik hakkında Erbaa 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çetin, savunmasında, "Çok pişmanım, çok üzgünüm, takdir mahkemenindir" dedi.

Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 4

Mahkeme, 1 Kasım'da Ömer Faruk Çetin'in 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini, alkollü araç sürmesi, sanıkta tespit edilen promil miktarı ve olayın meydana geliş şekli göz önüne alındığında sanığın bilinçli taksirle hareket ettiğini belirterek 4 yıl 4 ay 15 gün hapsiyle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Ömer Faruk Çetin, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak kararla birlikte 79 gün sonra tahliye edildi.

Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 5

"ADALET İSTİYORUZ"

Efehan Kılıç’ın ailesi ve yaklaşık 250 kişi, kararı protesto etmek için bugün yürüyüş düzenledi. Ertuğrul Gazi Mahallesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar düzenlenen yürüyüşe, Efehan’ın babası Ahmet Kılıç (49) annesi Özlem Kılıç (39) ile çok sayıda kişi katıldı. ‘Efehan Kılıç için adalet’, ‘Böyle olmamalıydı’ yazılı dövizler taşıyan kalabalık, ‘Adalet sadece duvardaki yazı mı?’ ‘Efehan için adalet istiyoruz’ gibi sloganlar attı.

Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 6

Kılıç’ın annesi Özlem Kılıç, “Efehan ölmedi, kalbimizde. Sizlerin de öyle olduğunu biliyorum. Adalet istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bir canın bedeli 2 ay olmamalı. Dediğimiz gibi adalet sadece duvarda asılı kalmamalı. 2 ay yatıp dışarda gezmemeli. Biz o katili dışarıda asla istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hiçbir anne ve babanın buna yüreği dayanamaz. Benim gibi birçok insan var sesimi duyuyor. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Erbaa’da elini kolunu sallayarak kafelerde dolaşmasını asla ve asla istemiyorum. Bir anne olarak burada bütün yetkililere sesleniyorum. Onun cezasını çekmesini istiyorum" dedi. 

Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 7
Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 8
Efehan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıktan 79 gün sonra cezaevinden çıktı: Aileden karara tepki yürüyüşü - 9
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