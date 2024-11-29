Efsane cuma indirimlerinde izdiham: Sabah ezanında sıraya girdiler
Her yıl kasım ayında düzenlenen efsane cuma indirimleri nedeniyle bu yıl da İstanbul’daki çeşitli alışveriş merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerinde AVM kapılarında kuyruğa girenler, indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Dünya genelinde her yıl tekrarlanan ve Şahane Cuma adı verilen indirimlerinden yararlanmak isteyenler, Esenyurt’ta bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.