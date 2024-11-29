Efsane cuma indirimlerinde izdiham: Sabah ezanında sıraya girdiler

Her yıl kasım ayında düzenlenen efsane cuma indirimleri nedeniyle bu yıl da İstanbul’daki çeşitli alışveriş merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerinde AVM kapılarında kuyruğa girenler, indirimli ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Efsane cuma indirimlerinde izdiham: Sabah ezanında sıraya girdiler - 1

Dünya genelinde her yıl tekrarlanan ve Şahane Cuma adı verilen indirimlerinden yararlanmak isteyenler, Esenyurt’ta bir Alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Efsane cuma indirimlerinde izdiham: Sabah ezanında sıraya girdiler - 2

Alışveriş merkezi açılış saatine kadar bekleyenler kapının açılmasıyla koşarak içeri girdi.

Efsane cuma indirimlerinde izdiham: Sabah ezanında sıraya girdiler - 3

"06.30'DAN BERİ BEKLİYORUZ"

Kuyruğun en başında yer alan Arzu Evin isimli kadın, "Sıra bekliyoruz. İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz. İstediğimiz ürünleri buluruz." dedi.

Efsane cuma indirimlerinde izdiham: Sabah ezanında sıraya girdiler - 4

"ÇOĞUNLUK HEP KADINLAR"

Batuhan Özmen, ise kına eşyaları alacağını dile getirip "Sabah 07.30'dan itibaren bekleyenler olmuş. Fark ettiyseniz çoğunluk hep kadınlar. Erkek milleti istediğini alıp çıkıyor hemen. Kadınlar gezdikleri için erken gelmeye gerek duyuyorlar bence." dedi.

Efsane cuma indirimlerinde izdiham: Sabah ezanında sıraya girdiler - 5
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