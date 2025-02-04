Ege beşik gibi sallanıyor: Bu sabah 8 deprem daha oldu! (Ege’de son depremler listesi)

Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Ege Denizi bu sabah da beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Günlerdir sallanan bölgede bu sabah yine art arda altı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerin şiddetlisinin 4,6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Ege beşik gibi sallanıyor: Bu sabah 8 deprem daha oldu! (Ege’de son depremler listesi) - 1

Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanıyor.

Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.

Bölgede bu sabah saat 05.00’ten 09.10’a kadar 8 sarsıntı kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege beşik gibi sallanıyor: Bu sabah 8 deprem daha oldu! (Ege’de son depremler listesi) - 2

EGE'DE SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerin en şiddetlisinin 4,6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Saat 09.09’da kaydedilen son depremin büyüklüğü ise 4,4 olarak açıklandı.
Ege beşik gibi sallanıyor: Bu sabah 8 deprem daha oldu! (Ege’de son depremler listesi) - 3

SANTORİNİ’DE DEPREMDEN KAÇIŞ

Santorini Adası ve çevresinde yüzlerce deprem meydana geldi. Halkın büyük çoğunluğu önlem amaçlı adayı hava ve deniz yoluyla terk etti.

Bilet fiyatları tavan yaptı, liman ve havalimanında uzun kuyruklar oluşunca ek seferler konuldu.

Ege beşik gibi sallanıyor: Bu sabah 8 deprem daha oldu! (Ege’de son depremler listesi) - 4

Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya Adaları’nda eğitime cumaya kadar ara verildi.

Ege beşik gibi sallanıyor: Bu sabah 8 deprem daha oldu! (Ege’de son depremler listesi) - 5

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Ege’de depremler sürerken herkesin aklında aynı soru var; Türkiye bu depremlerden ne derece etkilenir?

Hürriyet’e konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi haritası üzerinden hareketliliğin Muğla ve Aydın’a yakın olduğuna dikkat çekti.

Görür, “Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!” diye konuştu.
Ege beşik gibi sallanıyor: Bu sabah 8 deprem daha oldu! (Ege’de son depremler listesi) - 6

BÖLGEDE VOLKANİK FAALİYET Mİ GERÇEKLEŞİYOR?

Uzmanlar volkanik bir faaliyet olabileceğine de dikkat çekiyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Türkiye kıyılarında tsunami uyarısında da bulundu.

Türkiye’nin bu depremlerden etkilenme derecesinin düşük olduğunu söyleyen Sözbilir, “Bu bölgedeki denizaltı faylarının 7’den büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir.” diye konuştu.
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