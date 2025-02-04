Ege beşik gibi sallanıyor: Bu sabah 8 deprem daha oldu! (Ege’de son depremler listesi)
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Ege Denizi bu sabah da beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Günlerdir sallanan bölgede bu sabah yine art arda altı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerin şiddetlisinin 4,6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanıyor.
Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.
Bölgede bu sabah saat 05.00’ten 09.10’a kadar 8 sarsıntı kaydedildi.