Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası)

EGE'DE DEPREM RİSKİ OLMAYAN YERLER

Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege Bölgesi'nin depremselliğine ilişkin geçtiğimiz yıllarda açıklamalarda bulunmuştu.



Ege Bölgesi'nden geçen fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirten Gören, "Kuzey Anadolu fay hattında daha uzun kırımlar meydana geliyor. Dolayısıyla daha uzun süreli depremler üretebilirken, Ege Bölgesi'ndeki faylar kısa olduğu için çok uzun süreli depremler beklenmiyor.



Ege'de deprem açısından Denizli, Aydın ve Manisa çok riskliyken, Uşak avantajlı. Uşak'ın kuzeyine doğru baktığımızda Kütahya Gediz ile Uşak Banaz'a doğru, güneyinde ise Denizli Çivril'den Afyon Dinar'a doğru bir fay hattı bulunmaktadır. Uşak'ın kuzey ve güney kesimlerinde bulunan fay hatlarından Uşak merkezi 1'inci derecede etkilenmez" dedi.



İzmir'in bazı bölgelerinde deprem riski olduğunu dile getiren Gönen, bazı ilçelerinin de bu riskten daha uzak konumda olduğunu kaydederek, "İzmir'in bazı bölgeleri riskli. Torbalı ve Ödemiş riskli bölgeye daha uzak konumda. Bu nedenle deprem riski açısından daha şanslı bir konumda bulunan Uşak, afet gibi durumlarda bir lojistik merkezi haline getirilebilir" diye açıklamalarda bulunmuştu.