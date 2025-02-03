Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası)

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler, Ege Denizi'nde yaşanan yoğun sismik hareket nedeniyle o bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ege'de son 1 haftada meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar 2025 MTA diri fay haritası üzerinden evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayabiliyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler neresi?

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 1

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" Sorusunun yanıtı, Ege Bölgesi'nde yaşayan ve son günlerde yaşanan yoğun depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması üzerinden evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak isteyen vatandaşlar, bir yandan da Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerleri merak ediyor. İşte 2025 MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 2

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

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Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 3

FAY HARİTASI 3 ÖLÇEKTE SUNULUYOR

MTA, kurulduğu 1935'ten bugüne kadar deprem jeolojisi ve diri faylar hakkında bilgi üretiyor. MTA'nın 70'lerden itibaren proje bazlı yürüttüğü çalışmaların ürünü ilk Türkiye Diri Fay Haritasını 1992'de yayımladı.

Harita yayımlandığı tarihten itibaren ülkenin aktif tektoniğinin anlaşılması ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik her türlü bilimsel çalışma ve uygulamalarda temel veri kaynağını oluşturdu.

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 4

HANGİ İLLER FAY HATTI ÜZERİNDE?

Diri fay üzerinden bulunan iller, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üzerinden paylaşılmıştı.

Fay hattında yer alan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı.

Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde bulunuyor.

İşte fay hattı üzerindeki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki riskli bölgeler;

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 5

EGE'DE DEPREM RİSKİ OLMAYAN YERLER

Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege Bölgesi'nin depremselliğine ilişkin geçtiğimiz yıllarda açıklamalarda bulunmuştu.

Ege Bölgesi'nden geçen fay hatlarının Kuzey Anadolu'daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirten Gören, "Kuzey Anadolu fay hattında daha uzun kırımlar meydana geliyor. Dolayısıyla daha uzun süreli depremler üretebilirken, Ege Bölgesi'ndeki faylar kısa olduğu için çok uzun süreli depremler beklenmiyor.

Ege'de deprem açısından Denizli, Aydın ve Manisa çok riskliyken, Uşak avantajlı. Uşak'ın kuzeyine doğru baktığımızda Kütahya Gediz ile Uşak Banaz'a doğru, güneyinde ise Denizli Çivril'den Afyon Dinar'a doğru bir fay hattı bulunmaktadır. Uşak'ın kuzey ve güney kesimlerinde bulunan fay hatlarından Uşak merkezi 1'inci derecede etkilenmez" dedi.

İzmir'in bazı bölgelerinde deprem riski olduğunu dile getiren Gönen, bazı ilçelerinin de bu riskten daha uzak konumda olduğunu kaydederek, "İzmir'in bazı bölgeleri riskli. Torbalı ve Ödemiş riskli bölgeye daha uzak konumda. Bu nedenle deprem riski açısından daha şanslı bir konumda bulunan Uşak, afet gibi durumlarda bir lojistik merkezi haline getirilebilir" diye açıklamalarda bulunmuştu.

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 6

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 7

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 8

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası) - 9

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

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