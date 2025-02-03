Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? (2025 MTA yenilenmiş diri fay haritası)
Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler, Ege Denizi'nde yaşanan yoğun sismik hareket nedeniyle o bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ege'de son 1 haftada meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar 2025 MTA diri fay haritası üzerinden evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayabiliyor. Peki, evimin altından fay hattı geçiyor mu? Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerler neresi?
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" Sorusunun yanıtı, Ege Bölgesi'nde yaşayan ve son günlerde yaşanan yoğun depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması üzerinden evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak isteyen vatandaşlar, bir yandan da Ege Bölgesi'nde deprem riski olmayan yerleri merak ediyor. İşte 2025 MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası.