Ege Denizi'nde mikroplastik tehdidi

Bu durumun tarım ürünlerine etkisinin de incelenmesi gerektiği ifade eden Baycan, "Çalışmalara baktığımızda deniz ortamındaki balıklar ya da diğer canlıların bünyelerinde mikroplastiğe rastlanıldığı tespit edildi. Önemli tehditlerden bir tanesi; mikroplastiklerin besin zinciri yoluyla insanlara ve diğer canlılara taşınması. Bu konuda çalışmaların daha da detaylandırılması gerekiyor. Mevsimsel değişime göre, dört mevsim inceleme yapmayı hedefledik. Çünkü su miktarı oldukça değişken ve şu ana kadar iki dönemi tamamlamış durumdayız. Bu sayılar da birbirini doğrular nitelikte. Ne yazık ki çok önemli miktarda mikroplastik taneciği, Ege Denizi'ne ulaşıyor ve oradaki canlı yaşamını tehdit ediyor." dedi.