Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası sürüyor (Ege’de son depremler listesi)

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Ege’de depremler sürerken herkesin aklında aynı soru var; Türkiye bu depremlerden ne derece etkilenir?

Hürriyet’e konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi haritası üzerinden hareketliliğin Muğla ve Aydın’a yakın olduğuna dikkat çekti.

Görür, “Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!” diye konuştu.