Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası sürüyor (Ege’de son depremler listesi)
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede sabah saatlerinden bu yana çok sayıda deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerin şiddetlisinin 4,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanıyor.
Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.
Bölgede bu sabah saat 05.00’ten 09.10’a kadar 8 sarsıntı kaydedildi.