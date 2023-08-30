Ege Denizi’ne saniyede 30 milyon mikroplastik taşınıyor | Canlılar tehdit altında

Ege Denizi, Gediz Nehri’nin taşıdığı mikroplastiklerin tehdidi altında. Yapılan son araştırmanın sonuçlarına göre; Ege Denizi'ne, Gediz Nehri'nden saniyede 30 milyon mikroplastik parçacığı taşındığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Neval Baycan, Ege Denizi’ndeki canlı yaşamının tehlike altında olduğunu söyledi.

Ege Denizi’ne saniyede 30 milyon mikroplastik taşınıyor | Canlılar tehdit altında - 1

TÜBİTAK destekli “Organize Sanayi Bölgeleri Atıksuları ile Yüzey Sularında Mikroplastiklerin ve Mikroplastiklerle Taşınan Mikrokirleticilerin Belirlenmesi ve Taşınmalarının Araştırılması” projesinin ilkbahar dönemi sonuçları belli oldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre; Ege Denizi'ne, Gediz Nehri'nden saniyede 30 milyon kadar mikroplastik parçacığı taşındığı ortaya çıktı.

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Ege Denizi’ne saniyede 30 milyon mikroplastik taşınıyor | Canlılar tehdit altında - 2

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Neval Baycan, araştırmanın sonuçlarını yorumladı, Ege Denizi’ndeki tehlikeye dikkat çekti.

Ege Denizi’ne saniyede 30 milyon mikroplastik taşınıyor | Canlılar tehdit altında - 3

Mikroplastik kirliliğinin son 10 yılda hızla kazandığını söyleyen Baycan, “Deniz ortamındaki balıklar ya da diğer canlıların bünyelerinde mikroplastiğe rastlanıldığı tespit edildi. Önemli tehditlerden bir tanesi; mikroplastiklerin besin zinciri yoluyla insanlara ve diğer canlılara taşınması.” dedi.

Ege Denizi’ne saniyede 30 milyon mikroplastik taşınıyor | Canlılar tehdit altında - 4

ARITMA TESİSLERİ İÇİN EK ÖNLEM TALEBİ

Mikroplastik parçacıklarının Ege Denizi'ne taşınmasını önlemek için arıtma tesislerine ek önlemler getirilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Baycan, şunları söyledi:

“Pek çok yerde yollardan kaynaklı mikroplastikler de yağan yağmur sularıyla veya havada asılı kalan mikroplastiklerin çökelmesiyle de su kaynaklarındaki mikroplastik miktarları artış gösterebiliyor. Numune aldığımız bölgelerde pek çok noktanın aslında büyük makro plastikler açısından da kirli olduğunu tespit ettik. Çok sayıda pet şişenin, plastik poşetin veya tarımda kullanılan birtakım kalıntı maddelerin nehir kenarlarına atıldığını gördük. Bunların parçalanması sonucunda mikroplastikler oluşuyor. Dolayısıyla tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, arıtma tesislerinin iyileştirilmesi ve mikroplastiklerin giderimine yönelik güncellemeler çok önemli.”

Ege Denizi’ne saniyede 30 milyon mikroplastik taşınıyor | Canlılar tehdit altında - 5

“İnsan sağlığı ve suda yaşayan canlılar için kirliliklerin özellikle kaynağında azaltılması ve önlenmesi gereklidir. Tek kullanımlık plastiklerin kullanımının sınırlandırılması ve mümkün olduğunca insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve bunların etkisi konusunda eğitilmesi son derece önemli.”

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