Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi
Ege Bölgesi’nde rekor seviyeye ulaşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 44,6 dereceyi gösterdiği Aydın, ölçüm yapılan 1938'den bu yana en sıcak haziran gününü yaşadı. Manisa’da engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi.
Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Ege Bölgesi’nde birçok merkezde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklık, Aydın’da 44,6 derece ile rekor kırdı.