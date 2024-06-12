Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi

Kentte rekor kıran sıcaklık nedeniyle bazı cadde ve sokaklar boşalırken Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyenler İstasyon Meydanı, Sevgi Yolu ve Yağcılariçi’ni tercih etti.

Bazı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korunmaya çalışırken akli dengesi yerinde olmayan bir kadının kent merkezindeki süs havuzuna girdiği görüldü.