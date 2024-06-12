Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi

Ege Bölgesi’nde rekor seviyeye ulaşan hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 44,6 dereceyi gösterdiği Aydın, ölçüm yapılan 1938'den bu yana en sıcak haziran gününü yaşadı. Manisa’da engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi.

Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi - 1

Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Ege Bölgesi’nde birçok merkezde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklık, Aydın’da 44,6 derece ile rekor kırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi - 2

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Aydın kent merkezinde sıcaklık 44,6 dereceye ulaşarak 27 Haziran 2007’de ölçülen 44,4 derecelik rekoru geride bıraktı ve ölçümün yapıldığı 1938 yılından bu yana en sıcak haziran günü yaşandı. Köşk ilçesinde ise termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi - 3

Kentte rekor kıran sıcaklık nedeniyle bazı cadde ve sokaklar boşalırken Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyenler İstasyon Meydanı, Sevgi Yolu ve Yağcılariçi’ni tercih etti.

Bazı vatandaşlar şemsiyeyle güneşten korunmaya çalışırken akli dengesi yerinde olmayan bir kadının kent merkezindeki süs havuzuna girdiği görüldü.
Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi - 4

MANİSA'DA 2 GÜN İZİN

Meteoroloji verilerine göre en sıcak günlerinden birini yaşayan Manisa’da kent merkezinde 41,2 olarak ölçülen sıcaklık, Saruhanlı’da 42,8’e kadar çıktı.

Manisa Valiliği aşırı sıcak nedeniyle engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiğini açıkladı.

Öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenen kentte dışarda bulunan vatandaşlar ise gölge ve ağaçlık yerleri tercih etti.

Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi - 5

Cumhuriyet Meydanı’ndaki fıskiyede serinlemeye çalışan 10 yaşındaki Volga Poyraz, kentte deniz olmadığını, başka türlü bu sıcağa katlanılamayacağını söyledi.

Esnaf Mert Çetin ise “Önceki yıllarda temmuz ve ağustosta gördüğümüz sıcaklar bu yıl kente erken geldi. Bu sıcaklara nasıl dayanacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Ateş başında çalışan döner ustası Maksut Argun da sıcak havada çalışmanın zor olduğunu, molalarda duş alarak serinlediğini, günde 3 litre su içtiğini söyledi.

Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi - 6
Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi - 7
Ege kavruluyor: Aydın’da 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı, Manisa’da engelli, hamile ve kronik hastalara 2 gün izin verildi - 8
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