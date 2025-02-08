Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi tedirginliğe neden oldu: Deniz çekilmesi neden olur, neyin habercisi?
Akyaka ve Seferihisar ilçelerinde meydana gelen deniz çekilmesi tedirginliğe neden oldu. Yaşanan deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege Deniz'ne kıyı bölgelerinde de olası deprem ve tsunami endişesine neden oluyor. Yaşanan çekilmeyi farkeden vatandaşlar, bunun nedenini ve neyin habercisi olduğunu merak ediyor. Peki, deniz çekilmesi neden olur, neyin habercisi?
Deniz çekilmesi, denizin normal seviyesinden daha düşük bir seviyeye inmesi olayını ifade eder. Deniz çekilmesi, denizin normal seviyesinden aniden ve gözle görülür şekilde geri çekilmesidir. Bu olay, denizin belli bir bölgesinde suyun hızla geri çekilmesi sonucu, kıyı şeridinin büyük bir kısmının ortaya çıkmasıyla fark edilir.