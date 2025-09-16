Ege'de balık bereketi: "Bu yıl 2 ay içinde geçen yılın rekoltesini geçeriz"

"BU SEZON BEREKETLİ"





Evli ve 3 çocuk babası, balıkçı Ali Erdurmuş (47), "Deniz bereketli. Hamsi, sardalya gibi birçok balık var ve hepsi de bol. Rabbim bol veriyor. Biz de ucuza satıyoruz. En çok hamsi var" dedi. Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Kuvvetli (41) de "Bu sezon bereketli. Daha da bereketli olmasını bekliyoruz. Ağırlıklı olarak hamsi ve sardalya var. Fiyatlar uygun. Vatandaş, bol bol yesin diye ucuz veriyoruz" diye konuştu.