Ege'de balık bereketi: "Bu yıl 2 ay içinde geçen yılın rekoltesini geçeriz"
Egeli balıkçılar, bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, "Geçen yıl sezon sonu rakamlarına göre; İzmir Balık Hali'nde 55 bin ton balık girişi vardı. Bu 15 günde 5-6 bin tona ulaştık. Ciddi bir rakam. Rekoltenin çok olacağının göstergesi. Bu yıl 2 ay içinde geçen yılın rekoltesini geçeriz. Ege Denizi'nde, bugün lüferi de görmeye başladık. Bugüne kadar Ege Denizi'nde lüferi görmezdik" dedi.
Ege Denizi'nde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların ağları balıkla dolup taştı.