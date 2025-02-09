Ege'de deniz suyunda çekilme devam ediyor | Uzmanından açıklama: Depremlerle ilgisi var mı?
Santorini'de sismik hareketlilik sonrası İzmir'de deniz çekilmesi devam ediyor. Meteorolojik bir durum olan çekilmenin depremlerden sonra meydana gelmesi bölge halkında tedirginlik yarattı. Olaya ilişkin uzmanından yeni açıklama geldi. 11 Şubat gününe kadar deniz seviyesinin 70-80 santim daha çekilmesini bekleniyor.
Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz çekilmesinin ardından tekneler karaya oturdu.
İzmir’in yanı sıra Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ve İstanbul’un Silivri ilçesinde de denizin çekilmesi tedirginliğe neden oldu.
Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması