Ege'de deniz suyunda çekilme devam ediyor | Uzmanından açıklama: Depremlerle ilgisi var mı?

Santorini'de sismik hareketlilik sonrası İzmir'de deniz çekilmesi devam ediyor. Meteorolojik bir durum olan çekilmenin depremlerden sonra meydana gelmesi bölge halkında tedirginlik yarattı. Olaya ilişkin uzmanından yeni açıklama geldi. 11 Şubat gününe kadar deniz seviyesinin 70-80 santim daha çekilmesini bekleniyor.

Ege'de deniz suyunda çekilme devam ediyor | Uzmanından açıklama: Depremlerle ilgisi var mı? - 1

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz çekilmesinin ardından tekneler karaya oturdu.

İzmir’in yanı sıra Muğla’nın Bodrum ilçesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi ve İstanbul’un Silivri ilçesinde de denizin çekilmesi tedirginliğe neden oldu. 

Deprem tedirginliği İstanbul’a sıçradı: Önce İzmir, sonra Muğla şimdi de Silivri! Uzman isimden “Korkulacak bir şey yok” açıklaması

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Ege'de deniz suyunda çekilme devam ediyor | Uzmanından açıklama: Depremlerle ilgisi var mı? - 2

DEPREMLERLE ALAKASI VAR MI?

Deniz çekilmesinin Ege Denizi’nde Santoroni Adası çevresinde 28 Ocak’tan bu yana yoğunlaşan depremler ile bağlantılı olup olmadığının gündeme gelmesinin ardından uzmanlardan açıklama geldi.

Uzmanlar, İzmir'de 4 Şubat'ta çok sert bir poyrazın oluştuğu, bu nedenle deniz seviyesinin yavaş yavaş düşmeye başladığı ve korkulacak bir durumun olmadığı belirtildi. Uzmanlar, denizde yaşanan çekilmenin Santorini’de oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı olmadığını kaydetti.

Ege'de deniz suyunda çekilme devam ediyor | Uzmanından açıklama: Depremlerle ilgisi var mı? - 3

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda Seferihisar'da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda." dedi.

Salı gününe kadar 70-80 santim daha çekilme yaşanacağını ifade eden Yaşar, korkulacak bir şeyin olmadığını, normal bir doğa olayı olduğunu sözlerine ekledi.

Ege'de deniz suyunda çekilme devam ediyor | Uzmanından açıklama: Depremlerle ilgisi var mı? - 4

Yaşar, "Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Rüzgarın hızı 50 kilometreden fazla. Bu rüzgar bütün suyu güneye, Akdeniz'e doğru ittiriyor ve buralar da sığlaşıyor." ifadelerini kullandı.

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