Ege'de deniz suyunda çekilme devam ediyor | Uzmanından açıklama: Depremlerle ilgisi var mı?

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda Seferihisar'da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda." dedi.



Salı gününe kadar 70-80 santim daha çekilme yaşanacağını ifade eden Yaşar, korkulacak bir şeyin olmadığını, normal bir doğa olayı olduğunu sözlerine ekledi.