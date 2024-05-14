Ege’de deprem için iki farklı senaryo: “İzmir Fayı’na dikkat edilmesi gerek”

“İzmir fayında 2 senaryomuz var. İzmir, son büyük depremini 1688 yılında yaşadı. Ama hangi fayda olduğunu bilmiyoruz. Bu deprem eğer İzmir Fayı'nın Balçova segmentinde meydana geldiyse ya da Pınarbaşı segmentiyle beraber ikisini beraber etkilediyse, o zaman İzmir Fayı özelinde rahatız demektir.” diye konuşan Sümer, “Eğer 1688 depremi, Uzunada Fayı'nda olduysa, İzmir Fayı'nın zamanı gelmiş demektir. Çünkü bu fayda tespit edilen son deprem, 1510 yıl önce, 178 yılında. Dolayısıyla İzmir Fayı'na dikkat edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.