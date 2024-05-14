Ege’de deprem için iki farklı senaryo: “İzmir Fayı’na dikkat edilmesi gerek”
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir’de 6’nın üzerinde deprem üretebilecek 25’e yakın fay hattı olduğunu söyledi. 1688 yılında İzmir’de meydana gelen depremin hangi fay hattında yaşandığının bilinmediğini anlatan Sümer, “Eğer 1688 depremi, Uzunada Fayı’nda olduysa, İzmir Fayı’nın zamanı gelmiş demektir. Çünkü bu fayda tespit edilen son deprem, 1510 yıl önce, 178 yılında. Dolayısıyla İzmir Fayı’na dikkat edilmesi gerekiyor.” dedi.
Türkiye’nin deprem tehdidi en yüksek kenti İzmir’de, 6’nın üzerinde deprem üretmesi olası 25’e yakın fay hattı tespit edildi.
Açıklama, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer’den geldi.