Ege’de her saniye deprem oluyor! Son sarsıntı 5,2 büyüklüğünde: İzmir'de de hissedildi (Deprem sayısı 750’yi geçti)
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede 26 Ocak’tan bu yana gerçekleşen deprem sayısı 750’yi geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.04’te aynı bölgede 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.
Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanıyor.
Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.
Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi.