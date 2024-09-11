Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü
Ege’de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. İzmir’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Seferihisar ilçesinde istinat duvarı çöktü. Menderes ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi. Bölgede bir okulda eğitime bir gün ara verildi. Sağanak Manisa’da da etkili oldu. Turgutlu’da cadde ve sokaklar göle döndü, bazı yollarda sağanak nedeniyle çökmeler oluştu.
Ege’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İzmir ve Manisa’da bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı.
Cadde ve yollarda taşkınlar yaşanırken, çok sayıda araçta hasar oluştu.
Seferihsar’da istinat duvarı çöktü, bir bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.