Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü

Ege’de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. İzmir’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Seferihisar ilçesinde istinat duvarı çöktü. Menderes ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi. Bölgede bir okulda eğitime bir gün ara verildi. Sağanak Manisa’da da etkili oldu. Turgutlu’da cadde ve sokaklar göle döndü, bazı yollarda sağanak nedeniyle çökmeler oluştu.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 1

Ege’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İzmir ve Manisa’da bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı.

Cadde ve yollarda taşkınlar yaşanırken, çok sayıda araçta hasar oluştu.

Seferihsar’da istinat duvarı çöktü, bir bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 2

İzmir’de gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 3

Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 4

BİR OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 5

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 6

Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 7

Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, “Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler.” diye konuştu.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 8

Mahallede yaklaşık 12 yıldır ikamet eden emekli doktor Cevdet Yılmaz da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 9

Yerel yönetimlerin dere yatağında yapılaşmaya göz yumduğunu savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Dere yatağı binalarla dolu. Ne olacak? Doğa sonunda bunun intikamını bizden alacak. Gece 04.00'te büyük şimşek çakmalarıyla yağmur başladı. Sabah evimden işe gitmek için çıktım. Arabamı park yerinden alırken ıslandım. Tekrar elbisemi değiştim. Sonra çıkmak imkansız. İnsan boyunda su akıyor denize. İşte bu araçları da o su getirdi. Duvarın birini yıktı. Sitede birçok evi su bastı.”

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 10

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen otomobil ve teknelerin çıkarılması için çalışma başlattı.

Gümüldür Mahallesi'nde bir kamp alanında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin bölgede biriken suyu tahliye etmesiyle kurtarıldı.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 11

SEFERİHİSAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Yağış nedeniyle Seferhisar ilçesine bağlı Çolak İbrahim Bey Mahallesi’nde 95 Sokak’taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü.

İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 12

MANİSA'DA SAĞANAK

Şiddetli yağış Manisa’yı da vurdu.

Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi, Bozkurt Mahallesi ve Fatih Sanayi Sitesi’nin belli bölümlerinde biriken yağmur suyu, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkanlarına girmemesi için çabaladı.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 13

YOL ÇÖKTÜ

Bazı yollarda sağanak nedeniyle çökmeler oluştu.

Albayrak Mahallesi Sulu Sokak’ta etkili olan yağış sonrası, ihbara giden Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye aracı, çöken yolda oluşan çukura düştü.

İtfaiye aracı vinçle çekilirken, aynı çukura düşen bir hafif ticari araç ise çevredekiler çıkarıldı.

Ege’de şiddetli yağış: İzmir ve Manisa’da araçlar sular altında kaldı, yollar çöktü - 14
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