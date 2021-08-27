Ege'de Türk balıkçılara saldırı

Aydın'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin plastik mermili ve taşlı saldırısına uğradı. Didim İskelesi'nden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, balıkçılara plastik mermi ile ateş açtı. Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı. Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motorlarını da bozmaya çalıştı. Yunan askerlerinin saldırıları balıkçılardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.