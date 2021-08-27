Ege'de Türk balıkçılara saldırı

Aydın'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin plastik mermili ve taşlı saldırısına uğradı.

NTV Haber - DHA 27.08.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 11:46

Ege'de Türk balıkçılara saldırı - 1
Didim İskelesi'nden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı.
Ege'de Türk balıkçılara saldırı - 2

PLASTİK MERMİYLE ATEŞ AÇTILAR

Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, balıkçılara plastik mermi ile ateş açtı.
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TAŞLA TEKNENİN CAMLARINI KIRDILAR

Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı.
Ege'de Türk balıkçılara saldırı - 4

Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motorlarını da bozmaya çalıştı.

Ege'de Türk balıkçılara saldırı - 5
Yunan askerlerinin saldırıları balıkçılardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Ege'de Türk balıkçılara saldırı - 7
Ege'de Türk balıkçılara saldırı - 8
Ege'de Türk balıkçılara saldırı - 9
Ege'de Türk balıkçılara saldırı - 10

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