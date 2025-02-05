Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı?

TELEFONU MESAJ GELİYOR

Adada bir teyakkuz durumu olduğundan söz eden Isabalogluo, 4 büyüklüğünde deprem olduğunda telefonlarına bilgi geldiğini dile getirerek, "Adadan bir kaçış var. Çünkü herkes kaldığı binanın ne kadar sağlam olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla adamlar korkuyor ve gidiyor. Bizim ev sağlam çünkü inşaatını biz yaptırdık. Dolayısıyla pek korkmuyoruz. Okullar kapalı." dedi.

Isabalogluo, Santorini Adası'nın geçmişinde volkan patlaması olduğuyla ile ilgili ise "Bu fay hattı, Santorini ile Amargos Adası arasında dolayısıyla volkanla ilgisi yok diyorlar. Tabi volkan fay ama bu fay hattı volkanla alakalı değil." diye konuştu.