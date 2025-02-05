Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı?

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. 26 Ocak'tan bu yana 750'den fazla sarsıntı kayda geçti. Dün de bölgede 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Tahliyelerin sürdüğü Santorini Adası'nda yaşayan Türkiye kökenli bir işletmeci, adada teyakkuz durumu olduğundan söz edip yetkililerin volkan patlamasına ilişkin fay hattının volkanla alakalı olmadığını söylediğini sözlerine edledi. İşletmeci Tea Isabaloglou son durumu NTV'ye anlattı.

Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı? - 1

Yunanistan'ın turistik adası Santorini çevresinde bir hafta içerisinde 750 sarsıntı meydana geldi.

Son bir gün içinde ise ada çevresinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı? - 2

Adada önlemler sürerken şimdiye kadar 9 binden fazla kişi adayı terk etti. Santorini Belediyesi, insanların sığınılabileceği yerleri belirledi.

Yunanistan basınındaki haberlere göre adadaki insanların çoğunda korku hakim.

Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı? - 3

NTV'YE KONUŞTU

Tahliyeler devam ederken ise adada Türkiye kökenli bir işletmeci Tea Isabaloglou, adadaki son durumu NTV'ye anlattı.

Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı? - 4

TELEFONU MESAJ GELİYOR

Adada bir teyakkuz durumu olduğundan söz eden Isabalogluo, 4 büyüklüğünde deprem olduğunda telefonlarına bilgi geldiğini dile getirerek, "Adadan bir kaçış var. Çünkü herkes kaldığı binanın ne kadar sağlam olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla adamlar korkuyor ve gidiyor. Bizim ev sağlam çünkü inşaatını biz yaptırdık. Dolayısıyla pek korkmuyoruz. Okullar kapalı." dedi.

Isabalogluo, Santorini Adası'nın geçmişinde volkan patlaması olduğuyla ile ilgili ise "Bu fay hattı, Santorini ile Amargos Adası arasında dolayısıyla volkanla ilgisi yok diyorlar. Tabi volkan fay ama bu fay hattı volkanla alakalı değil." diye konuştu.

Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı? - 5

Her an her şeyin olabiliceğinden söz eden Isabaloglou, "Yetkililer 6’dan daha büyük deprem olmaz diyorlar. Fakat bir hazırız çantalarımız hazır. Bir şey olursa hemen gideceğiz." dedi.

Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı? - 6

1999 DEPREMİNİ YAŞAMIŞ

Türkiye'de 1999 depremini yaşadığından söz eden Isabaloglou, "Depremle bir tecrübe olur mu onu bilmiyoruz. Çünkü ne yapar hiç bilmiyoruz. Hazırım yani bir şey olursa da buna da hazırım. Kaldığım binanın sağlam olduğuna inanıyorum. O yüzden o kadar fazla korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

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