Ege'deki deprem fırtınasından kaçış... Adada yaşayan Türkiye kökenli işletmeci NTV'ye konuştu: Volkanın fay hattıyla ilgisi var mı?
Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. 26 Ocak'tan bu yana 750'den fazla sarsıntı kayda geçti. Dün de bölgede 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Tahliyelerin sürdüğü Santorini Adası'nda yaşayan Türkiye kökenli bir işletmeci, adada teyakkuz durumu olduğundan söz edip yetkililerin volkan patlamasına ilişkin fay hattının volkanla alakalı olmadığını söylediğini sözlerine edledi. İşletmeci Tea Isabaloglou son durumu NTV'ye anlattı.
Yunanistan'ın turistik adası Santorini çevresinde bir hafta içerisinde 750 sarsıntı meydana geldi.
Son bir gün içinde ise ada çevresinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.