Ege Denizi’nde deprem fırtınası | AFAD’dan Ege kıyıları için deprem ve tsunami açıklaması: Büyük deprem tehdidi var mı?

Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ederken deprem fırtınasının Türkiye’yi ne derece etkileyebileceği merak ediliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, deprem fırtınasına ilişkin, “Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün.” açıklamasını yaptı. Akgün bölgedeki tsunami tehdidine de dikkat çekti. “4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir.” diyen Akgün, hasara neden olabilecek bir tsunami yaşanması için söz konusu depremin büyüklüğünün 7’ye yakın olması gerektiğini söyledi.

Ege Denizi’nde deprem fırtınası | AFAD’dan Ege kıyıları için deprem ve tsunami açıklaması: Büyük deprem tehdidi var mı? - 1

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik sürüyor.

Yunanistan’ın dünyaca ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğusu beşik gibi sallanıyor.

Bölgede 28 Ocak’tan bu yana 400’ün üzerinde sarsıntı kaydedildi.

Sismik hareketlilik nedeniyle Santorini’de etkinlikler iptal edildi, eğitime bir gün ara verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ege Denizi’nde deprem fırtınası | AFAD’dan Ege kıyıları için deprem ve tsunami açıklaması: Büyük deprem tehdidi var mı? - 2

SARSINTILAR SÜRÜYOR (EGE’DE SON DEPREMLER LİSTESİ)

Deprem fırtınası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yakından takip ediliyor.

Bölgede 4 büyüklüğünün üzerindeki son deprem saat 10.58’de kaydedildi. 4,4 büyüklüğündeki bu depremden önce saat 10.09’da da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.

Ege Denizi’nde deprem fırtınası | AFAD’dan Ege kıyıları için deprem ve tsunami açıklaması: Büyük deprem tehdidi var mı? - 3

TÜRKİYE'DE DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Peki bölgedeki depremler Türkiye’yi ne derece etkileyebilir?

Merak edilen bu sorunun yanıtını AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün verdi.

Akgün, bölgedeki depremlerin doğal olduğunu söyledi.

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

“Elimize ulaşan güncel verilere göre buna ‘deprem fırtınası’ denebilir.

Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz.

Volkanik aktivitenin gelişmeye başlamasının bu depremlere neden olduğuna dair bir veri yok elimizde. Olursa da şaşırmayız çünkü alan, aktif volkanizmayı geliştirebilecek bir alan.

Bu sönümlenebilir de bir miktar artabilir de. Net bir şey söylemek mümkün değil. Sürekli gözlemleyerek tetikte olmak önemli.”
Ege Denizi’nde deprem fırtınası | AFAD’dan Ege kıyıları için deprem ve tsunami açıklaması: Büyük deprem tehdidi var mı? - 4

“ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK OLUMSUZ BİR ETKİSİNDEN SÖZ EDEMEYİZ” 

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, “Tsunami gelişebilmesi için 6’nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7’ye yakın olması lazım.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Süreci Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi’nde şu an itibarıyla daha büyük depremleri öngörmediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı.

Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten ‘küçük’ ve ‘orta’ arasında sayabileceğimiz depremler.

Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün.

Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz.

Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var.”
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