Ege Denizi’nde deprem fırtınası | AFAD’dan Ege kıyıları için deprem ve tsunami açıklaması: Büyük deprem tehdidi var mı?
Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ederken deprem fırtınasının Türkiye’yi ne derece etkileyebileceği merak ediliyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, deprem fırtınasına ilişkin, “Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün.” açıklamasını yaptı. Akgün bölgedeki tsunami tehdidine de dikkat çekti. “4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir.” diyen Akgün, hasara neden olabilecek bir tsunami yaşanması için söz konusu depremin büyüklüğünün 7’ye yakın olması gerektiğini söyledi.
Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik sürüyor.
Yunanistan’ın dünyaca ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğusu beşik gibi sallanıyor.
Bölgede 28 Ocak’tan bu yana 400’ün üzerinde sarsıntı kaydedildi.Sismik hareketlilik nedeniyle Santorini’de etkinlikler iptal edildi, eğitime bir gün ara verildi.