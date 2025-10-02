Ege'nin elma deposu: Üreticinin yüzünü güldürdü

İl Müdürlüğü olarak Çivril, Çameli ve Buldan ilçelerinde toplam 38 üretici ile 200 hektar alanda yürütülen Elma Entegre Mücadele çalışmalarının meyvesini verdiği hem verimin hem de ürün kalitesinin artmasında bu bilinçli tarım uygulamalarının etkili olduğu vurgulayan Zayim, "Bölgede iklim şartlarına ve çeşide göre 20 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen hasat, yoğun olarak Starkrimson, Scarlet, Golden delicious, Pink Lady, Granny Smith ve Starking gibi çeşitleri kapsıyor. Denizli, elma üretiminde Türkiye sekizincisi ve Ege Bölgesi birincisi olarak konumunu sağlamlaştırırken, Çivril'den yayılan hasat coşkusu, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.



