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Eğil Belediyesi hangi partide? Eğil Belediye başkanı kimdir? Eğil Belediye başkan adayları

Eğil Belediyesi hangi partide? Eğil Belediye Başkanı kimdir? Eğil Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Eğil Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Eğil Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Eğil yerel seçim sonuçları..

Eğil Belediyesi hangi partide? Eğil Belediye başkanı kimdir? Eğil Belediye başkan adayları - 1

EĞİL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Eğil Belediyesini 5.757 alınan oy ve %51.37 oy oranı ile HDP adayı Mustafa Akkul kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Volkan Hülür atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%51.37
  • AK Parti%43.85
  • Saadet Partisi%1.95
  • CHP%1.27
  • BEDRİ TAŞ%1.05
  • BTP%0.50

TÜRKİYE HABERLERİ

Eğil Belediyesi hangi partide? Eğil Belediye başkanı kimdir? Eğil Belediye başkan adayları - 2

EĞİL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Eğil Belediyesi Başkanı Volkan Hülür Kimdir?

Volkan HÜLÜR 25.05.1992 tarihinde Ordu/Gölköy'de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini İstanbul/Çekmeköy'de tamamladıktan sonra Prof. Faik Somer Anadolu Lisesini bitirdi. 2014 yılında Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü birincilikle tamamladı.

04.08.2016 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir Uzman Yardımcılığı görevine atandı. İstanbulda yaklaşık bir sene bu görevi ifa etikten sonra
24.07.2017 tarihinde Kastamonu Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığındaki görevine başladı. İl merkez stajını tamamladıktan sonra Tekirdağ/Hayrabolu ve Antalya/Manavgat Kaymakam refikliklerinde bulundu.

Manisa/Köprübaşı ilçesinde 8 aylık süre boyunca Kaymakam Vekili olarak çalıştıktan sonra yurtdışı dil stajı kapsamında İngiltere/Liverpool Üniversitesinde 8 ay boyunca İngilizce eğitimi aldı.

İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları arasında yapılan protokol gereği Londra Büyükelçiliği ve Londra Başkonsolosluğunda Dışişleri stajını yerine getirdi.Kaymakamlık tezi olarak "Dünyada ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi" başlığı adı altında İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve Türkiye'yi inceledi.

Volkan HÜLÜR, Antalya/Akseki Kaymakamı olarak 2019-2023 tarihleri arasında görev yapmış, 23.08.2023 tarihinde 2023/388 sayılı Kararname ile Eğil Kaymakamlığına atanmış olup 04.09.2023 tarihinde İlçemizde görevine başlamıştır.

Evli ve 1 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Eğil Belediyesi hangi partide? Eğil Belediye başkanı kimdir? Eğil Belediye başkan adayları - 3

EĞİL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FIRAT SEYDAOĞLU
  • ÖMER FARUK ÇETİNKAYA
  • ENSARİ BARLAS
  • SAİT TUTUŞ
  • MAHMUT AKATAY
  • MEHMET ZÜLKÜF POLAT
  • MEDİNE KAN
  • AHMET AKTAY
  • ALİ DURGUNSU
  • ZEYNEL BEKİL
  • MEHMET KARAKAŞ
Eğil Belediyesi hangi partide? Eğil Belediye başkanı kimdir? Eğil Belediye başkan adayları - 4

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