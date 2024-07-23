Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli!

SU YÜZEYİNİ BATTANİYE GİBİ ÖRTÜYOR

Gölde makroskobik su bitkilerinin üzerinde su yosunları denilen alglerin bir örtü meydana getirdiğini belirten Dr. Kesici, “Ki, bu örtü çok çok tehlikelidir. Çünkü her tarafı battaniye gibi örtmekte ve gölün oksijensiz kalmasına, su canlılarının ölümlerine neden olmaktadır. Gölün özellikle güneyinde görülen bu sarımsı, yeşilimsi tabaka ise su yosunlarının oluşturduğu kirliliğin göstergesi bir kanıttır. Gölün kuzey kısmı poyraz ve genellikle dalgalı. Güney kısmı ise lodos kısmı ve daha sakin. Su bitkilerinin daha çok olduğu, aynı zamanda bütün havzadaki kirliliğin toplandığı alan olduğu için oradaki su bitkisi dediğimiz makrofitlerin sayısı alabildiğine fazla. Bitkiler suyun yüzeyine çıkıyor ve algler de üzerini tamamen kaplıyor ve gölün tamamen oksijensiz kalmasına, aşırı kirlenmesine neden oluyor. Kuzeyde poyraz sebebiyle koku olmazken, gölün güney kısmında son 15 gündür çok şiddetli bir koku yaşanıyor. İnsanlar burunlarını tutarak geçiyor, çok ekşimsi bir koku. Zaten görüntü kirliliği yanı sıra bu koku gerçekten çok üzücü. Burası stratejik öneme sahip bir yer. Yani açlık, kıtlık, savaşta ilk başvurulacak yer. Ama maalesef bu hale gelmiş vaziyette." diye konuştu.