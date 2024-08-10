Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: Gaz çıkışı kaynaklı olabilir
Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi. Bölgede incelemelerde bulunan uzmanlar, bu kabartıların su kaynağı olabileceğinin yanı sıra gaz çıkış kaynakları olabileceğini belirterek araştırılma yapılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta'nın da içme suyunun bir kısmının karşılandığı Eğirdir Gölü'nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi.