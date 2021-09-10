Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi

İHA 10.09.2021 - 15:00
Türkiye’de ‘yedi renkli göl’ olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllarda ciddi şekilde kirlilik ve su seviyesinde azalma yaşıyor.
Göl, bu kez üzücü bir manzarayla karşı karşıya kaldı.
Dr. Erol Kesici, çalışma alanlarından birisinin de göl kıyıları olduğunu belirterek, yaşanan manzarayla sabah yürüyüşünde karşılaştığını söyledi.
Kesici, “Geldiğim zaman çok ağır bir kokuyla karşılaştım. Su izleriyle karşılaştım çünkü tamamen kuru bir alan. İleride terfi istasyonu var. Burası 30 yıldır Eğirdir Gölü’nün kangren haline dönüşmüş yapısı. 2 mahallenin atıkları bir yerde toplanıyordu, kum altı borularla göle boşaltıldığını 20 yıl önce tespit etmiştik" dedi.
Eğirdir Gölü'nün içme suyu kaynağı olduğunu ve stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kesici, "Isparta buradan içme suyu almakta. Buranın 10 kilometre ilerisinde pompa var. Ayrıca burası plaj. Burada çocuklar göle girmekte. Zaten gölün çekildiğini, kuruduğunu biliyoruz. Kuruyan gölde bu tür kirlilikler vahşet” diye konuştu.
Plaj bölümündeki kanalizasyon borularının tamamen kaldırılması gerektiğini kaydeden Dr. Kesici, vatandaşların plajda göle girdiğini ve durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi.