Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi

Isparta’daki Eğirdir Gölü kıyısında kanalizasyon borusunun patladığı ve atık suların göle karıştığı iddia edildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, ortaya çıkan görüntünün vahşet olduğunu söyledi.

İHA 10.09.2021 - 15:00

Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 1

Türkiye’de ‘yedi renkli göl’ olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllarda ciddi şekilde kirlilik ve su seviyesinde azalma yaşıyor.

Göl, bu kez üzücü bir manzarayla karşı karşıya kaldı.

Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 2
Sabah saatlerinde Altınkum plajında yürüyüş yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, kötü kokuların gelmesi üzerine gittiği bölgede şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştı.
Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 3
Kesici, plajın üst kısmında bulunan atık su terfi istasyonunun borusunda meydana gelen patlak nedeniyle çıkan atık suların göle karıştığını iddia etti.
Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 4
Bu görüntüyü cep telefonu ile de kaydeden Kesici, yaşanan manzaranın üzüntü verici olduğunu söyledi. Yaşanan olay sonrasında belediye ekipleri dozer yardımıyla plajda çalışma yaptı.
Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 5

"BU TÜR KİRLİLİKLER VAHŞET"

Dr. Erol Kesici, çalışma alanlarından birisinin de göl kıyıları olduğunu belirterek, yaşanan manzarayla sabah yürüyüşünde karşılaştığını söyledi.

Kesici, “Geldiğim zaman çok ağır bir kokuyla karşılaştım. Su izleriyle karşılaştım çünkü tamamen kuru bir alan. İleride terfi istasyonu var. Burası 30 yıldır Eğirdir Gölü’nün kangren haline dönüşmüş yapısı. 2 mahallenin atıkları bir yerde toplanıyordu, kum altı borularla göle boşaltıldığını 20 yıl önce tespit etmiştik" dedi.

Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 6

Eğirdir Gölü'nün içme suyu kaynağı olduğunu ve stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kesici, "Isparta buradan içme suyu almakta. Buranın 10 kilometre ilerisinde pompa var. Ayrıca burası plaj. Burada çocuklar göle girmekte. Zaten gölün çekildiğini, kuruduğunu biliyoruz. Kuruyan gölde bu tür kirlilikler vahşet” diye konuştu.

Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 7
‘Boru patladı’ gibi bir mazeretin kabul edilemeyeceğine değinen Erol Kesici, “Peki bu borunun burada ne işi var. Orada bir arıza varsa vidanjörle götürülemez mi? Çok üzücü ve beni hüsrana uğratan bir durum. Güvenmiştik. Plaja derin deşarj sistemiyle bırakılmadığını düşünüyorduk ama plajdaki Marmara’daki müsilaj gibi yapıların oluşması zaten bizde bir kuşku uyandırıyordu. Onun takibindeydik. Çünkü kanalizasyon sularından gelende azot ve fosfor var. Güneş ışınlarıyla aşırı kirlilik meydana geliyor” dedi.
Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 8

Plaj bölümündeki kanalizasyon borularının tamamen kaldırılması gerektiğini kaydeden Dr. Kesici, vatandaşların plajda göle girdiğini ve durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi.

Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi - 9
Kesici, istasyonunun göle derin deşarj yapılan borularının kaldırılması gerekiyor. Altyapıyı geliştirsinler daha güzel sisteme uğraşsınlar. Oradaki kumların ıslaklığıyla taşınması gerekir. Orada daha çok bakterilerin üremesine neden olacak. Her yere bakteri yayılacak. Köpeğin su içtiğini gördük. O dışkısını başka yere bırakacak. Bu çağda çok ilkel bir durum” ifadelerini kullandı.

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