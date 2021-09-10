Eğirdir Gölü’nde atık suların göle karıştığı iddia edildi

Kesici, “Geldiğim zaman çok ağır bir kokuyla karşılaştım. Su izleriyle karşılaştım çünkü tamamen kuru bir alan. İleride terfi istasyonu var. Burası 30 yıldır Eğirdir Gölü’nün kangren haline dönüşmüş yapısı. 2 mahallenin atıkları bir yerde toplanıyordu, kum altı borularla göle boşaltıldığını 20 yıl önce tespit etmiştik" dedi.

Eğirdir Gölü'nün içme suyu kaynağı olduğunu ve stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kesici, "Isparta buradan içme suyu almakta. Buranın 10 kilometre ilerisinde pompa var. Ayrıca burası plaj. Burada çocuklar göle girmekte. Zaten gölün çekildiğini, kuruduğunu biliyoruz. Kuruyan gölde bu tür kirlilikler vahşet” diye konuştu.

‘Boru patladı’ gibi bir mazeretin kabul edilemeyeceğine değinen Erol Kesici, “Peki bu borunun burada ne işi var. Orada bir arıza varsa vidanjörle götürülemez mi? Çok üzücü ve beni hüsrana uğratan bir durum. Güvenmiştik. Plaja derin deşarj sistemiyle bırakılmadığını düşünüyorduk ama plajdaki Marmara’daki müsilaj gibi yapıların oluşması zaten bizde bir kuşku uyandırıyordu. Onun takibindeydik. Çünkü kanalizasyon sularından gelende azot ve fosfor var. Güneş ışınlarıyla aşırı kirlilik meydana geliyor” dedi.