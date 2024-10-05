Eğirdir Gölü'nden sonra bu sefer de Kovada Gölü alarm veriyor
Göller Yöresi'nin en önemli göllerinden olan, son dönemde aşırı kuraklık ve kirlilik yaşanan Eğirdir Gölü'ne bir kanalla bağlı olan güneyindeki Kovada Gölü'nde de ciddi kuraklık yaşandığı ortaya çıktı. Uzmanlar, gölün susuz kalmasının en önemli faktörleri arasında HES ve on binlerce dönüm tarım alanının Eğirdir Gölü'nden suyu saptırmaları olduğunu açıklarken acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı. Gölde yaklaşık 150 metre su çekildiği de ifade ediliyor.
Eğirdir Gölü'ne bir kanalla bağlı olan güneyindeki Kovada Gölü'nde, Antalya'dan Beydağları Doğa Sporları Kulübü üyeleri üzücü bir manzarayla karşılaştı.