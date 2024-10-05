Eğirdir Gölü'nden sonra bu sefer de Kovada Gölü alarm veriyor

BİRBİRİNE BAĞLI İKİ GÖL

Göller Yöresi'ndeki göllerin yaşadığı tehditlere ilişkin bilimsel araştırmalar yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında, anne ve cenin arasındaki bağ gibi 22 kilometrelik bir bağ vardır. Bu iki göl, Kovada kanalıyla birbirine bağlıydı. Eğirdir Gölü kurursa bu Kovada Gölü'nün de kurumaya başlayacağının göstergesi." dedi.

Kovada Gölü'nü besleyen en büyük kaynağın Eğirdir Gölü olduğuna dikkat çeken Kesici, "Aynı zamanda Kovada Gölü aşırı kirlilik yaşıyor. Kovada, balık tutmanın, göle girmenin yasak olduğu, tamamen bataklık haline dönüşmüş bir göl durumunda. Bunda yine gölü besleyen dere ve diğer kaynaklardan suyun gelmeyişi de önemli bir etken. Yer altından beslenimi de sondajlar nedeniyle yok denecek kadar az." ifadelerini kullandı.