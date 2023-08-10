Eğirdir ve Beyşehir gölleri kritik düzeyin altına indi: 'Bir damla dahi su almayın' uyarısı
Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su göllerinden Eğirdir ve Beyşehir göllerindeki su seviyesi, kritik seviye olarak belirtilen kotların altına indi. Eğirdir Gölü'nde 11 santim, Beyşehir'de 14 santim kritik su seviyesinin altına inildiğini belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, özel hükümleri içeren yasalara göre iki gölden bir damla dahi su alınamayacağını söyledi.
İklim değişikliği, tarım sektöründe aşırı ve vahşi tarımsal sulama gibi sorunlara bu yıl El-Nino sıcaklıkları da eklenince su kaynaklarının su seviyelerindeki düşüş hızlandı. TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su göllerinden Eğirdir ve Beyşehir göllerindeki su seviyesinin kritik seviyesinin altına düştüğünü, Eğirdir'de DSİ'ye ait bazı noktalardaki ölçüm cihazlarının ölçüm yapamaz hale geldiğini açıkladı.