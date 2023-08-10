Eğirdir ve Beyşehir gölleri kritik düzeyin altına indi: 'Bir damla dahi su almayın' uyarısı

`SULAK TARIMI TEŞVİK ETMEYİN`

İki gölle ilgili yörelerinde tarımsal üretimde susuzluğun giderilemeyişinin çok ciddi sorun olduğunu anlatan Dr. Kesici, “Örneğin kalite ve verimde düşüşler söz konusu. Dışarıdan gelen hastalıklara karşı bitkilerin dirençleri giderek azalmakta ve birçok kurtlanma olayı nedeniyle daha çok kimyasal gübre kullanımına neden olmaktadır. Bölgede yıllardır söylediğimiz Beyşehir ve çevresinde iklimin kurak olmasına rağmen halen sulak tarımın yapılması, aynı şekilde Isparta'da ayçiçeği üretiminin yüzde 50 artmasına neden olan teşvikler, pancar, yem bitkileri gibi üretimlerin yapılması ve suya ihtiyaç daha çok arttığından bugün birçok çiftçi su alamaz vaziyete gelmiştir. Hastalıklara karşı direnç giderek azalmıştır" dedi.