Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Komando İhtisas Kursuna katılan askerler, burada zorlu bir eğitimden geçiyor. Terörle mücadelede kilit rol üstlenen komandolar, burada meskun mahal operasyonlarının yanı sıra yakın dövüşte de uzman hale geliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 12:00 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 12:04

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 1

Eğirdir Dağ Komando Okulu, "dünyanın en zorlu askeri eğitimleri" arasında gösterilen Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 2

Eğirdir Dağ Komando Okulu, "dünyanın en zorlu askeri eğitimleri" arasında gösterilen Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 3

Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, burada zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 4

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkin görev üstlenen mavi bereli Türk komandoları, özellikle kış şartlarında zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak "ara,bul, yok et" taktiğiyle teröristleri etkisiz hale getirmek için göreve hazır hale geliyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 5

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 6

Eğitimlere katılan komandolar, her güne sabah sporu ile başlıyor, yakın dövüş eğitimi alıyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 7

Komandalar, ihtisas kursu kapsamında meskun mahal (yerleşim birimi) operasyonlarına ilişkin titiz bir eğitimden geçiriliyor. Oluşturulan meskun mahal eğitim alanlarında operasyona çıkan komandolar, teröristlerin bulunduğu evlere başarıyla girip hedefleri hızlı bir şekilde yok ediyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 8

Teröristlerin bulunduğu bölgelere ansızın ve hiç beklenilmeyen yerden sızan komandolar, şok baskınlarla düşmanı yok etme kapasitesine ulaştıklarını gösteriyor.
Yerli ve milli teçhizatları kullanan komandolar, meskun mahal operasyonu eğitimi kapsamında kontrollü çift atış, ilerleme ve geri çekilme atışları yapıyor. Atışlarda komandoların hedefleri 12'den vurdukları görülüyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 9

Teröristlerin bulunduğu bölgelere ansızın ve hiç beklenilmeyen yerden sızan komandolar, şok baskınlarla düşmanı yok etme kapasitesine ulaştıklarını gösteriyor.
Yerli ve milli teçhizatları kullanan komandolar, meskun mahal operasyonu eğitimi kapsamında kontrollü çift atış, ilerleme ve geri çekilme atışları yapıyor. Atışlarda komandoların hedefleri 12'den vurdukları görülüyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 10

Komandolar, tim komutanından alınan emirleri harfiyen yerine getirip, arazideki zorlukları yenme becerisine sahip olduklarını da gösteriyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 11

Eğitimler sonunda her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe ulaşan komandolar, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne seriyor.

Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 12
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 13
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 14
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 15
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 16
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 17
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 18
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 19
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 20
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 21
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 22
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 23
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 24
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 25
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 26
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 27
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 28
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 29
Eğirdir'de komandoların zorlu eğitimi - 30

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