Eğitim için 5 kilometrelik yolculuk: Okula gitmek için tekneyle denizi geçiyorlar

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin batık şehir olarak da bilinen Simena Antik Kenti, Kekova ve Üçağız bölgesindeki eşsiz doğa ve koyları ziyaret etmek için tekne turları için geldiği Kaleköy'de yaşayıp, okula gitmek için her gün denize açılan öğrencilerden Pınar Demirel, bu yıl 8'inci sınıfa gidiyor. Demirel, "Kaleköy'de yaşıyorum ve deniz ulaşımıyla okula gidip geliyoruz. Çok rahat, çok güzel. 8 yıldır tekneyle okula gidiyorum. Kötü havalarda bazen brandayı kapatıp gidiyoruz" dedi.