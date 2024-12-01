Eğitim için 5 kilometrelik yolculuk: Okula gitmek için tekneyle denizi geçiyorlar
Antalya'nın Demre ilçesinde uzun yıllardır kara yolu ulaşımı olmayan ada ve yarımadalardaki öğrencilerin okula götürülmesi için tekne kullanılıyor. Öğrenciler her gün okula gitmek için 2 kilometresi deniz olmak üzere toplam 5 kilometre yolculuk yapıyor.
Demre'de bulunan Kaleköy, tarihi batık şehri, eşsiz koyları, Selçuklu mimarisi ve tarihi kalesi gibi hem tarihi hem de doğal değerleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.
Kaleköy'e her gün Demre, Kaş ve Üçağız'dan yat ve tekne turları düzenleniyor. Kaleköy, mavi yolculuğa çıkan lüks yatların da uğrak noktalarından biri konumunda.