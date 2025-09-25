Eğitim ödeneği (kırtasiye parası) sorgulama MEB 2025: Öğretmenlere zamlı eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

2025–2026 eğitim-öğretim yılı başlarken öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de eğitim ödeneği yani bilinen adıyla kırtasiye parasının ne zaman yatırılacağı oldu. Her yıl Eylül ayında öğretmenlerin hesaplarına yatırılan bu ödeme, sınıf düzeni ve kırtasiye masraflarını karşılamak için önemli bir destek sağlıyor. Peki, 2025 yılında öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak?

Eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağıyla ilgili binlerce öğretmenin tarih araştırmaları sürüyor. Öğretmenlerin kırsatiye ve sınıf ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri amacıyla her eylül ayında öğretmenlere verilen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) bu yıl da MEB tarafından yatırılacak. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ödeneği her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2025-2026 yılı eğitim ödeneğini hesaplara aktarmadı. Kırtasiye yardımı genellikle Eylül ayında hesaplara yatırılıyor.

Bu yılda benzer şekilde 30 Eylül'e kadar ödemelerin tamamlanması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ödeneği; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, ders yılı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ödenen bir hazırlık ödeneğidir. Burada amaç öğretmenlerin ders materyali, kırtasiye ve sınıf ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleridir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bu ödenekten faydalanmaktadır.

2025 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Bu yıl eğitim ödeneği, yapılan toplu sözleşme ve maaş artışlarıyla birlikte zamlı olarak öğretmenlerin hesabına yatacak. Geçtiğimiz eğitim döneminde 5 bin 266 lira olarak yatırılan ödenek 6 bin 436 liraya yükseltildi.

