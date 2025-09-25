Eğitim ödeneği (kırtasiye parası) sorgulama MEB 2025: Öğretmenlere zamlı eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
2025–2026 eğitim-öğretim yılı başlarken öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de eğitim ödeneği yani bilinen adıyla kırtasiye parasının ne zaman yatırılacağı oldu. Her yıl Eylül ayında öğretmenlerin hesaplarına yatırılan bu ödeme, sınıf düzeni ve kırtasiye masraflarını karşılamak için önemli bir destek sağlıyor. Peki, 2025 yılında öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak?
Eğitim ödeneğinin ne zaman yatırılacağıyla ilgili binlerce öğretmenin tarih araştırmaları sürüyor. Öğretmenlerin kırsatiye ve sınıf ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri amacıyla her eylül ayında öğretmenlere verilen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) bu yıl da MEB tarafından yatırılacak. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak?