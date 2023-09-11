Eğitim ödeneği ne zaman yatar? MEB 2023 öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesinde son durum
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Yüz binlerce öğretmen şimdi eğitim ödeneği ödemelerine odaklandı. Peki, eğitim ödeneği ödemesi ne zaman yatar?
Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. İşte, 2023 öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesinde son durum...