Eğitim ödeneği ne zaman yatar? MEB 2024 öğretmenlere eğitim ödeneğinde son durum
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Yüz binlerce öğretmen şimdi eğitim ödeneği ödemelerine odaklandı. Peki, eğitim ödeneği ödemesi ne zaman yatar?
Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. İşte, 2024 öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesinde son durum...