Eğitim ödeneği ne zaman yatar? MEB 2024 öğretmenlere eğitim ödeneğinde son durum

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Yüz binlerce öğretmen şimdi eğitim ödeneği ödemelerine odaklandı. Peki, eğitim ödeneği ödemesi ne zaman yatar?

Eğitim ödeneği ne zaman yatar? MEB 2024 öğretmenlere eğitim ödeneğinde son durum - 1

Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye desteği ödemelerini gündemlerine aldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak. İşte, 2024 öğretmenlere eğitim ödeneği ödemesinde son durum...

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Eğitim ödeneği ne zaman yatar? MEB 2024 öğretmenlere eğitim ödeneğinde son durum - 2

EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere kırtasiye malzemeleri için eğitim ödeneği desteği sağlanacak.

Kırtasiye yardımı genellikle eylül ayının ortasına kadar hesaplara aktarılıyor.

Bu kapsamda net bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.


Eğitim ödeneği ne zaman yatar? MEB 2024 öğretmenlere eğitim ödeneğinde son durum - 3

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

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