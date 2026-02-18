Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem sürmeye devam ederken gözler ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Sömestir tatilinin ardından ders başı yapan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için şimdi en büyük merak konusu ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı oldu.

İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak.