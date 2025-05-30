Eğitimde yenilikçi girişimcilere büyük fırsat: 2025 ETKİM yeni girişimlere destek başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

MEB ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKNOKENT iş birliğiyle hazırlanan ETKİM İstasyon programı ile oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme, VR/AR/MR destekli eğitsel iş, teknoloji destekli içerik üretimi, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme ve simülasyon alanlarında geliştirilen yenilikçi fikirlere alan sunuluyor. ETKİM İstasyon, eğitim sisteminin güncel ihtiyaçlarına, okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim seviyelerinde çözümler aramak, yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir ön kuluçka ve kuluçka programı niteliği taşıyor.