Eğitimde yenilikçi girişimcilere büyük fırsat: 2025 ETKİM yeni girişimlere destek başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ODTÜ TEKNOKENT iş birliğiyle hayata geçirilen ETKİM İstasyon Eğitim Teknolojileri Hızlandırma Programı, 2025 yılı başvurularını almaya başladı. Eğitimde teknolojiye yön veren, yerli ve milli yüksek teknoloji içeren girişim fikirlerine destek sunan bu program, girişimciler için büyük fırsatlar barındırıyor. Peki, 2025 ETKİM yeni girişimlere destek başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Eğitimde yenilikçi girişimcilere büyük fırsat: 2025 ETKİM yeni girişimlere destek başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? - 1

MEB ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKNOKENT iş birliğiyle hazırlanan ETKİM İstasyon programı ile oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme, VR/AR/MR destekli eğitsel iş, teknoloji destekli içerik üretimi, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme ve simülasyon alanlarında geliştirilen yenilikçi fikirlere alan sunuluyor. ETKİM İstasyon, eğitim sisteminin güncel ihtiyaçlarına, okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim seviyelerinde çözümler aramak, yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir ön kuluçka ve kuluçka programı niteliği taşıyor.

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Eğitimde yenilikçi girişimcilere büyük fırsat: 2025 ETKİM yeni girişimlere destek başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? - 2

EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKÇİ FİKİRLERE TAM DESTEK

Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) tarafından yürütülen program kapsamında;

Oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme,

Sanal, artırılmış ve karma gerçeklik (VR/AR/MR) destekli eğitim çözümleri,

Yapay zeka ile kişiselleştirilmiş öğrenme,

Eğitimde simülasyon uygulamaları,

Teknoloji destekli içerik üretimi gibi alanlarda projeler geliştirilebilecek.

Eğitimde yenilikçi girişimcilere büyük fırsat: 2025 ETKİM yeni girişimlere destek başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? - 3

GİRİŞİMCİLERE 36 AYA KADAR DESTEK

ETKİM İstasyon, girişimcilere sadece fikir aşamasında değil, geliştirme ve ticarileştirme süreçlerinde de tam destek sağlıyor. Program kapsamında;

52 hafta boyunca uzman eğitimleri,

7/24 açık ofis imkanı,

Danışmanlık desteği,

Ürün ve projeleri test etme fırsatları,

Ulusal ve uluslararası fuar, kongre ve yarışmalarda tanıtım desteği sunulacak.

Programı başarıyla tamamlayan, şirketleşen ve ODTÜ TEKNOKENT’e kabul edilen girişimler, 36 ay boyunca ETKİM merkezinden yararlanabilecek.

Eğitimde yenilikçi girişimcilere büyük fırsat: 2025 ETKİM yeni girişimlere destek başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? - 4

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa;

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri,

Lisans, yüksek lisans ya da doktora mezuniyetinin üzerinden en fazla 5 yıl geçen genç girişimciler,

Eğitim Fakültesi mezunu bireyler,

2 ila 6 kişilik ekipler halinde başvuruda bulunabiliyor.

Adaylar, birden fazla projeyle başvuru yapma hakkına da sahip. Ön elemeyi geçen ekipler, 5 dakikalık sunum oturumuna davet edilecek.

Eğitimde yenilikçi girişimcilere büyük fırsat: 2025 ETKİM yeni girişimlere destek başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? - 5

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Eğitimde teknolojiye yön vermek isteyen genç girişimciler için başvuru süreci 13 Haziran’a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru kılavuzuna etkim.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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