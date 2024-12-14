Eğlence için çektiği "çorba" videosu ile fenomen olmuştu: Sayılı piyano ustalarından biriymiş
Sosyal medyada paylaşılan çorba videosunda "mercimek çorbasına" isyan etmesiyle tanınan kişinin, Türkiye'nin sayılı piyano akordörlerinden Tuğcan Yapıcı olduğu ortaya çıktı. Usta yetişmeyen mesleğini titizlikle sürdüren Yapıcı, “Konservatuarda birçok bölüm vardı. Gezinirken atölyedeki tamir aletlerini gördüm. Direkt bu bölümü istedim. Dünyanın neresine gidersem gideyim bu meslek benimle geliyor” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada yayılan ve ‘mercimek çorbasına ettiği isyanla fenomen olan adamın, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Tuğcan Yapıcı olduğu öğrenildi. 41 yaşındaki Yapıcı, aynı zamanda Türkiye'nin sayılı piyano akordörlerinden biri. Öğrencilik yıllarında, dedesinin de teşvikiyle çok istediği konservatuar bölümünü okumaya karar veren Yapıcı, bölümü kazandıktan sonra piyanolara ilgi duymaya başladı. Tamir işlerine yatkınlığı olduğu için de piyanonun tamirat kısmıyla ilgilenmek istedi ve kendini bu alanda geliştirdi. Okulu bitirdikten sonra üniversitede bir süre akademisyen olarak da görev yapan Yapıcı, şimdi ise atölyesinde birbirinden çeşit piyanoya yeniden hayat veriyor.