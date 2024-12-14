Eğlence için çektiği "çorba" videosu ile fenomen olmuştu: Sayılı piyano ustalarından biriymiş



Piyano tamiri için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine gittiğini ifade eden Yapıcı, şunları kaydetti:

“Piyanoya bir kere bile akort yapsam o piyano artık benim piyanom oluyor. Müzik bir yetenek. Çocukken bazı korolarda yer aldım, solistlik yaptım. Hep konservatuar kazanma isteğim vardı. Müzisyenim diyemedim çünkü tamir yeteneğim vardı. İlk bisikletimi ve teknemi kendim yaptım. Ben el yeteneğiyle doğmuşum ve bunu istiyordum. Konservatuar olmasaydı da ben bir şekilde tamirciydim. Müzik yeteneğiyle de bu pekişti. Bunlar çocukken fark edilmesi gereken şeyler.”