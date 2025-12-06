Eğlence için film sahnesi paylaştı, 50 bin lira tazminat istendi | "Ödeyecek durumum yok"
06.12.2025 11:53
DHA
Müjde Ar’ın rol aldığı "Şalvar Davası" filminden sahneleri sosyal medyada paylaşan 44 yaşındaki Ali Çapar hakkında, sanatçının avukatları telif ihlali iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Adana’da yaşayan 44 yaşındaki şoför Ali Çapar hakkında, sosyal medya hesabından Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrollerini oynadığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri paylaştı. 3 ay önce bu sahnelerin paylaşılması nedeniyle Müjde Ar'ın avukatları tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan Ali Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Polis merkezine çağrılan Ali Çapar’ın ifadesi alındı. Çapar, paylaşımları 3 ay önce eğlence amaçlı yaptığını, bunun bir suç olduğunu bilmediğini söyledi.
"TELİF ÜCRETİNİ ÖDEYECEK DURUMUM YOK"
Ali Çapar, yaptığı paylaşımların herhangi bir kazanç amacı taşımadığını belirterek talep edilme ihtimali olan telif ücretini ödeme gücünün olmadığını söyledi. Polise ifade vermeye gittikten sonra sosyal medya hesaplarındaki tüm içerikleri kaldırdığını anlatan Çapar, “Sosyal medyadaki bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım" dedi.
Videoları eğlence olsun diye paylaştıklarını belirten Çapar, "Müjde Ar’ın avukatları ara bulucu aracılığıyla benden telif ücreti isteyecek. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kiracıyım, 3 çocuğum var. Bu miktarı karşılamam mümkün değil. Ben Müjde Ar’ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü” ifadelerini kullandı.
"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT EDİLMELİ"
Son dönemde benzer başvuruların arttığına işaret eden Avukat Nazlı Yılmaz, bireysel sosyal medya hesaplarında yapılan film, dizi ve müzik içerikli paylaşımların telif ve fikri haklar açısından risk oluşturabildiğine dikkat çekti.
Yılmaz, kanunda bazı istisnalar bulunsa da izinsiz paylaşımlar nedeniyle kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat talepli hukuki süreçlerin başlatılabildiğini vurguladı.
Hukuk çevreleri, sosyal medya kullanıcılarının başkasına ait eserleri paylaşmadan önce hukuki boyutu göz önünde bulundurmalarının, olası mağduriyetlerin önüne geçebileceğini belirtiyor.