EGM 100 bin lira promosyon ödeme tarihi 2025: EGM promosyon ne zaman yatacak? Emniyet teşkilatı çalışanlarının gündeminde

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih, tüm emniyet teşkilatı çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının süresinin dolması ve yeni döneme girilmesiyle birlikte, polis memurları ve emniyet çalışanları “EGM promosyon ödemesi 2025 ne zaman yatacak?” sorularına yanıt arıyor. EGM promosyon ihalesi 21 Ekim tarihinde gerçekleşmiş ve Türkiye İş Bankası'yla 100 bin liralık promosyon anlaşması tamamlanmıştı. İşte 2025 yılı için EGM promosyon sürecine dair son bilgiler.