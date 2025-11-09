EGM 100 bin lira promosyon ödeme tarihi 2025: EGM promosyon ne zaman yatacak? Emniyet teşkilatı çalışanlarının gündeminde
09.11.2025 14:35
Birkan Erol
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih, tüm emniyet teşkilatı çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının süresinin dolması ve yeni döneme girilmesiyle birlikte, polis memurları ve emniyet çalışanları “EGM promosyon ödemesi 2025 ne zaman yatacak?” sorularına yanıt arıyor. EGM promosyon ihalesi 21 Ekim tarihinde gerçekleşmiş ve Türkiye İş Bankası'yla 100 bin liralık promosyon anlaşması tamamlanmıştı. İşte 2025 yılı için EGM promosyon sürecine dair son bilgiler.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin dört gözle beklediği 2025 EGM promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İş Bankası ile 100 bin lira promosyon anlaşmasının kesinleşmesiyle birlikte emniyet teşkilatı çalışanları ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 EGM promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?
2025 EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. Personel başına yapılacak ödemelerden tüm emniyet çalışanları yararlanacak.
EGM çalışanlarına bir önceki dönemde yapılan promosyon anlaşmasının protokolü 1 Kasım tarihinde tamamlandı.
EGM promosyon anlaşması protokolü Kasım ayında sona erdiğinden ödemelerin en geç kasım ayının ikinci haftasına kadar yapılması bekleniyor.
EGM PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Promosyon ödemeleri kesintisiz ve taksit olmadan yatırılacak. Promosyon ödemeleri başladıktan sonra sorgulama işlemleri Türkiye İş Bankası’nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilecek.
Emniyet çalışanlarının maaş hesapları üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.