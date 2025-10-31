EGM 100 bin lira promosyon ödemeleri 2025: EGM promosyonu yatmaya başladı mı, ne zaman yatacak?

EGM promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. En yüksek teklife ulaşan Türkiye İş Bankası, ihaleyi kazanırken gözler ödeme takvimine çevrildi. EGM çalışanları maaş aldıkları banka aracılığıyla promosyon ödemesinden faydalanacak. Promosyon ödemeleri merkez ve taşra teşkilatında çalışanlara yönelik olacak.



Şehirlere göre promosyon ödeme tarihleri farklılık göstermeyecek. Farklı şehirlerde çalışanlara da ödemeler aynı tarihlerde yapılacak. Promosyon süresi 2025-2028 yıllarını kapsayacak. Peki EGM promosyon ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? İşte, promosyon ödemelerinde son durum…