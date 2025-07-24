EGM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve taban puanlar 2025: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi (İGF) 540 öğrenci alımı sınavı ne zaman? (Başvuru şartları)

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesine yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında 540 öğrenci alımı yapılıyor. 100 kadın, 400 erkek, şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından da 40 öğrenci temini gerçekleştirilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınav aşamasına davet edilecek. Fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarından oluşan sınavın ardından öğrenciler 5 yıllık lisans eğitimi alarak komiser yardımcısı olarak mezun olacak. Peki, EGM İç Güvenlik Fakültesi öğrenci alımı taban puanları nedir? İşte, başvuru tarihleri ve şartlar...

EGM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve taban puanlar 2025: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi (İGF) 540 öğrenci alımı sınavı ne zaman? (Başvuru şartları) - 1

İç Güvenlik Fakültesine 2025-2026 yılı için kadın ve erkek olmak üzere toplamda 540 öğrenci alımı gerçekleşecek. Sınav aşamasını geçen öğrenciler fakültede 1 yıl yabancı dil ve 4 yıl da lisans eğitimi olmak üzere 5 yılın ardından komiser yardımcısı olarak görev başına geçecek. Fakülteye ilk öğrenciler 2024-2025 yılında kabul edilmişti. Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi taban puanları ve puan türleri de paylaşıldı. Komiser yardımcısı alımı başvuru tarihleri ne zaman?

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EGM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve taban puanlar 2025: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi (İGF) 540 öğrenci alımı sınavı ne zaman? (Başvuru şartları) - 2

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesine komiser yardımcısı adayı olarak öğrenci alımı başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-devlet bilgileri ile başvuru yapılabilecek.

Fiziki yeterlilik ve mülakat aşamasından oluşan sınav takvimi ise başvuru süreci ardından www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.

EGM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve taban puanlar 2025: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi (İGF) 540 öğrenci alımı sınavı ne zaman? (Başvuru şartları) - 3

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE PUAN TÜRÜ

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinden (AYT); Eşit Ağırlık için en az (310,000),
Sayısal için en az (340,000)
Sözel için en az (320,000) ham taban puan almış olmak.

Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından başvuruda bulunanlardan;
YKS AYT sınav sonuçlarından başvuracağı puan türüne göre Eşit Ağırlık için en az (248,000),
Sayısal için en az (272,000)
Sözel için en az (256,000) ham taban puan almış olmak.

EGM Komiser Yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve taban puanlar 2025: Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi (İGF) 540 öğrenci alımı sınavı ne zaman? (Başvuru şartları) - 4

KOMİSER YARDIMICI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okullardan mezun olmak,
c) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak,(01 Ocak 2004 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak)
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,
e) 03.01.2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
g) ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Test (AYT) sınavından belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
h) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
i) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
j) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

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